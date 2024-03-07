В Волгограде на 9% «приземлили» цены на огурцы





В Волгограде вдруг подешевели огурцы, которые стабильно дорожали в течение последних недель. По сведениям Волгоградстата, цены на эти овощи снизились почти на 9% – до 219,79 рублей за килограмм. При этом помидоры продолжают дорожать – рост за неделю составил почти 3% (238 рублей за килограмм).

В Волгограде вдруг подешевели огурцы, которые стабильно дорожали в течение последних недель. По сведениям Волгоградстата, цены на эти овощи снизились почти на 9% – до 219,79 рублей за килограмм. При этом помидоры продолжают дорожать – рост за неделю составил почти 3% (238 рублей за килограмм).

Статистики также заметили снижение цен на вермишель и макароны высшего сорта – соответственно на 2,5% и 2% (до 55,05 рубля и 85,46 рубля за кг).Чуть подешевели куры – на 0,8% (до 187,85 рубля), а яйца прибавили в цене 0,6%. Средняя стоимость десятка теперь составляет 121,19 рубля.Почти на уровне помидоров подорожали за неделю яблоки – до 94,42 рубля за килограмм. Зато капуста стала дешевле на 2,8% - 37,96 рубля за килограмм.В то же время наблюдается небольшой рост стоимости муки – на 1,23% (36,22 рубля за кг).