Спорт

Волгоградская теннисистка выиграла главный трофей «Winter Moscow Open 2024»

Спорт 06.03.2024 08:07
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06.03.2024 08:07


Волгоградская теннисистка Варвара Паньшина стала победительницей соревнований в одиночном разряде, проходивших в столице России — «Winter Moscow Open 2024». 18-летняя спортсменка выиграла международный турнир с призовым фондом 1 500 000 рублей, сообщает V102.RU.
Паньшина является воспитанницей школы тенниса «Динамо» и тренера Виктора Цапа.  Варвара начинала состязания под седьмым номером посева. В первом раунде волгоградка одолела белоруску Юлию Юркову — 6:1, 6:1. Далее была обыграна соотечественница Полина Старкова — 6:4, 7:6.  Следом Паньшина переиграла еще одну соперницу из Беларуси Владиславу Фомину — 6:0, 6:3. В полуфинале Варвара оказалась сильнее  российской оппонентки Валерии Ющенко — 6:3, 6:3. В решающем матче Паньшина встретилась с москвичкой Эдди Мамедовой, но борьба в поединке за чемпионство получилась только в стартовой партии . Волгоградская теннисистка  стала обладательницей главного трофея, победив в двух сетах — 6:4, 6:1.
После триумфа  Варвара  в интервью ведущему церемонии награждения поделилась мнением о своем противостоянии с Мамедовой.
-  Решающий матч был напряженный. Я думаю, что до последнего был непонятен исход. Эдда отыграла очень хорошо. Я рада, что финал был именно с ней и также очень рада, что у меня получилось показать свой лучший теннис, — рассказала чемпионка.
Также Паньшина раскрыла секрет своего успеха.
- Мой секрет в стабильности и холодной голове. Главное -  сохранять спокойствие на корте, абстрагироваться от всего лишнего и видеть только мяч, — считает волгоградка.
Кроме того, юная спортсменка похвалила организацию турнира Открытого зимнего кубка по теннису.
- Впечатления просто невероятные! Спасибо большое всем организаторам за такой праздник тенниса. Эти эмоции  тяжело описать словами. Такое запоминается на всю жизнь! — резюмировала Паньшина.
Фото: Федерация тенниса России

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