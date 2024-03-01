Волжанин расквасил об дерево повторно угнанную Toyota





Полиция города Волжского Волгоградской области задержала 38-летнего местного жителя, который вместе со своими друзьями после посиделок в кафе решил прокатиться на чужой иномарке. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в полицию о пропажи автомобиля марки Toyota AVENSIS заявил ее 41-летний владелец.

Полицейские установили, что волжанин вместе с супругой пришли в кафе, где познакомились с тремя посетителями. После веселого застолья компания вышла на улицу, где владелец автомобиля выронил ключ зажигания. Обвиняемый подобрал ключи, не сказав о находке владельцу автомобиля. Проводив домой супругов, компания решила прокатиться на чужой машине, позднее вернув авто на место и оставив ключи в замке.

- Спустя некоторое время один из них вернулся и решил прокатиться ещё раз. Отсутствие навыков езды, водительского удостоверения и нахождение в состоянии алкогольного опьянения его не смутило, - рассказали в ведомстве. - Сев за руль, мужчина отправился в сторону Среднеахтубинского района, где недалеко от хутора Новенький не справился с управлением, наехал на дерево и повредил автомобиль. После этого, забрав аккумуляторную батарею, насос и другое ценное имущество, скрылся.

Автомобиль возвратили владельцу. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.