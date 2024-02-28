Волгоградские браконьеры получили на двоих 10 лет за ловлю осетра

Двое браконьеров так и не смогли обжаловать приговор Волжского городского суда Волгоградской области от 18 декабря 2023 года. Как сообщает V102.RU, фигурантам уголовного дела в общей сложности назначено больше 10 лет лишения свободы за лов сетями.

— Преступными действиями подсудимых РФ в лице Волго-Каспийского ТУ Росрыболовства причинен материальный ущерб, превышающий 550 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе суда. — Фигуранты дела Олег С. и Андрей Д. признали вину в полном объеме.

В судебном следствии установлено, что двое мужчин установили рыболовные сети в акватории Волги и браконьерским способом незаконно выловили три судака, 15 рыбцов, два подуста, четыре плотвы, десяток густер, двух окуней, 15 лещей, одного голавля, 11 бершей, одного налима и двух осетров (отнесенных к видам, охраняемым международными договорами РФ).

Согласно картотеке суда, по делу проходили Андрей Дрямов и Олег Соловьев. Первому суд назначил пять с половиной лет колонии общего режима. Его подельнику дали на пять месяцев меньше. Приговор вступил в законную силу.

Фото: архив ИА «Высота 102»