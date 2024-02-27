Федеральные новости

Либо со страной, либо без денег. В ГД перекрывают «кислород» иноагентам

Федеральные новости 27.02.2024 16:22
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27.02.2024 16:22


Сегодня, 27 февраля, депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий иностранным агентам зарабатывать в России на рекламе физических и юридических лиц. Как ранее уточнял спикер ГД Вячеслав Володин, решение коснется всех платформ – сайтов, блогов и социальных сетей. Иным лицам, согласно законодательной инициативе, будет запрещено рекламировать самих иноагентов на своих ресурсах. 

По информации Володина, только в 2023 году более 200 россиян и российских компаний разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. После принятия нового закона иностранные агенты смогут существовать лишь на средства зарубежных покровителей. 

Надо для себя определиться: либо ты со страной – откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны. Но нельзя охаивать страну за деньги из‑за рубежа и собирать здесь средства от рекламы, — подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания. – Ничего личного, но мы с вами обязаны защищать страну, наших солдат и офицеров. А тот, кто этого не понимает, должен наконец осознать, что речь идет о защите суверенитета. Мы очень либеральны, соответствующий закон в Соединенных Штатах Америки и в других странах намного жестче решает эти вопросы. И точно никому не разрешат финансировать иностранных агентов.

В Государственной думе отмечают, что к законопроекту поступило семь поправок, три из которых носят юридико-технический характер и рекомендованы к принятию. 

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