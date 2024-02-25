Участниками дорожно-транспортного происшествия в Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 25 февраля, оказались четыре автомобиля. Есть пострадавший.
— На вызов в срочном порядке направили экипаж скорой помощи, — пояснили информагентству в ГБУЗ «КССМП».
Уточняется, что врачи осмотрели 47-летнего водителя, который отказался от госпитализации. ДТП с четырьмя автомобилями произошло на улице Саранской.
Напомним, в Волжском у караоке-бара водители не поделили дорогу. Ведется розыск одного из автолюбителей.
Фото: ГБУЗ «КССМП»