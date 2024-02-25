Происшествия

В Волжском у караоке-бара водители не поделили дорогу. Ведется розыск

Происшествия 25.02.2024 10:11
0
25.02.2024 10:11


В Волжском Волгоградской области накануне у караоке-бара «Кураж» столкнулись два автомобиля. Как сообщает V102.RU, один из водителей скрылся с места происшествия. 

— По предварительной информации, в 00.15 неустановленный водитель за рулем автомашины Ford Focus напротив дома № 20А по улице Химиков при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем LADA Granta под управлением 26–летнего водителя, следовавшего во встречном направлении, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, после аварии водитель иномарки Ford Focus покинул место ДТП, ведется розыск. Мужчину, находившегося за рулем LADA Granta, осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

Напомним, в Волгоградской области иностранных граждан подозревают в изнасиловании 38-летней жительницы Волжского. Знакомство женщины и ее обидчиков, как стало известно корреспондентам редакции, состоялось в караоке-баре «Кураж». 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.02.2024 08:59
Происшествия 25.02.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 17:21
Происшествия 24.02.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 14:13
Происшествия 24.02.2024 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 11:26
Происшествия 24.02.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 10:46
Происшествия 24.02.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 09:31
Происшествия 24.02.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2024 09:52
Происшествия 23.02.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 20:21
Происшествия 22.02.2024 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 17:51
Происшествия 22.02.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 15:44
Происшествия 22.02.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 15:21
Происшествия 22.02.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 14:19
Происшествия 22.02.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 09:56
Происшествия 22.02.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 00:07
Происшествия 22.02.2024 00:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2024 16:55
Происшествия 21.02.2024 16:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:34
«Руки переставали слушаться от холода»: энергетик - о работе в обесточенном стихией КотельниковоСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Баварец»Смотреть фотографии
11:15
В Волгограде закрыли кинотеатр «Пять звезд» в ВТЦСмотреть фотографии
10:11
В Волжском у караоке-бара водители не поделили дорогу. Ведется розыскСмотреть фотографии
09:35
«Вы – половина нас»: гандболистки «Динамо-Синары» раскрыли секреты болельщикамСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области нашли повешенным студента колледжаСмотреть фотографии
08:14
В последнюю неделю февраля волгоградцев проморозит до -19ºСмотреть фотографии
21:54
Снежная луна испортит сон волгоградцам 24 февраляСмотреть фотографии
21:17
«Скотину нечем поить»: село в Волгоградской области второй день живет без водыСмотреть фотографии
20:19
«Нет сил терпеть»: дальнобойщик из Михайловки с раком головного мозга остался без лекарствСмотреть фотографии
19:48
Во Фролово ликвидировали крупную аварию на водопроводеСмотреть фотографии
18:53
Из волгоградских магазинов исчезли дешевые яйцаСмотреть фотографии
17:21
«Мертвые свиньи лежали на дороге»: под Волгоградом сгорел цыганский хоздворСмотреть фотографии
17:00
«Минск», «Волжаночка» и «Малятко»: какими были легендарные советские магазины ВолгоградаСмотреть фотографии
16:13
Юные волгоградки стали чемпионками первенства РФ по гандболуСмотреть фотографии
15:55
Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжениюСмотреть фотографии
15:09
Волгоградского блогера уличили в хайпе на мусореСмотреть фотографии
15:01
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи со смертью Вячеслава ЛебедеваСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом в День защитника Отечества сын зарезал отцаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде чиновники потребовали изъятия участков с домами у жертв аферисткиСмотреть фотографии
12:50
Пять мемориалов отреставрируют в Волгограде в 2024 годуСмотреть фотографии
11:57
Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звездыСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом 656 домов остались без водыСмотреть фотографии
10:46
Старая «Волга» протаранила столб в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значитСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом в лобовой аварии покалечились четвероСмотреть фотографии
09:14
Санкции США затронули волгоградский бизнесСмотреть фотографии
07:54
«Каустик» проиграл «Чеховским медведям» три мячаСмотреть фотографии
22:30
Над Волгоградом 23 февраля прогремел праздничный салютСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградский стенд на ВДНХ в Москве посетили стрельцы и красноармейцыСмотреть фотографии
 