В Волжском у караоке-бара водители не поделили дорогу. Ведется розыск

В Волжском Волгоградской области накануне у караоке-бара «Кураж» столкнулись два автомобиля. Как сообщает V102.RU, один из водителей скрылся с места происшествия.

— По предварительной информации, в 00.15 неустановленный водитель за рулем автомашины Ford Focus напротив дома № 20А по улице Химиков при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем LADA Granta под управлением 26–летнего водителя, следовавшего во встречном направлении, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, после аварии водитель иномарки Ford Focus покинул место ДТП, ведется розыск. Мужчину, находившегося за рулем LADA Granta, осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

Напомним, в Волгоградской области иностранных граждан подозревают в изнасиловании 38-летней жительницы Волжского. Знакомство женщины и ее обидчиков, как стало известно корреспондентам редакции, состоялось в караоке-баре «Кураж».

Фото: архив ИА «Высота 102»