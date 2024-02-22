УФСБ задержало двоих волгоградцев с центнером наркотиков: видео

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области при проведении ОРМ выявили и задержали двоих жителей региона, подозреваемых в производстве синтетических наркотиков массой более центнера.





— В домовладении 41-летнего задержанного обнаружены и изъяты пластиковые контейнеры с порошком серого цвета. Согласно заключению экспертизы, проведенной ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, в контейнерах находится раствор, являющийся смесью, содержащей мефедрон (4-метилметкатинон), массой около 10 килограммов и прекурсор 2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он, массой около 99 килограммов, — рассказали информагентству в пресс-службе управления.

Следственным отделом регионального УФСБ в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228.3 УК РФ. Проводится комплекс запланированных следственных действий.

Напомним, что задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоих. Супружеская пара обвинялась в производстве в особо крупном размере наркотических веществ и хранении сырья для производства наркотиков.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области