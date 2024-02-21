Спорт

«Ротор» заключил контракт с Алексеем Усановым

Спорт 21.02.2024 11:54
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21.02.2024 11:54


Состав «Ротора» сегодня, 21 февраля, пополнил очередной новичок. Им стал 23-летний центральный полузащитник Алексей Усанов, который будет выступать за команду  под номером 11. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Усанов родился 14 января 2001 года в городе Тосно Ленинградской области. Начал заниматься футболом во львовской СДЮСШОР-4. В 2015 году перешёл в СДЮСШОР «Зенит». В 2017 году присоединился к академии московского «Динамо», за которую провел 55 матчей, забив три гола. Становился бронзовым призером и чемпионом Молодежной футбольной лиги в составе бело-голубых. В 2020 году  Алексей дебютировал за «Динамо-2» в ПФЛ. За вторую команду «Динамо» провел 16 встреч и сделал одну голевую передачу.
В сезоне 22-23 стал футболистом московского «Торпедо-2», выступающего во Втором дивизионе. За черно-белых Усанов сыграл в 27 поединках, отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными пасами. Впервые появился на поле в Российской премьер-лиге в матче против «Оренбурга» в прошлом году. Всего за «Торпедо» провел две встречи в РПЛ, шесть матчей в Первой лиге и одну игру в Кубке России. Ранее в своей карьере полузащитник вызывался в юношеские сборные России.
Алексей Усанов стал шестым новичком «Ротора» в нынешнее межсезонье после вратаря Никиты Чагрова, защитника Бексултана Шамши и нападающих Евгения Мухина, Дмитрия Лаврищева и Руслана Болова.
Фото: СК «Ротор» VK.com

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