В пойме Хопра в Волгоградской области спасали рыбу

Операция по спасению рыбы от замора прошла в природном парке «Нижнехоперский» в Кумылженском районе Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском управлении Росрыболовства, под руководством сотрудников рыбоохраны в этом мероприятии приняли участие рыбаки-любители и воспитанники детского рыболовного клуба «Щука». Они косили камыш, пилили лёд и вязали снопы.





- Пропиленные майны накрывались камышом, также его вставляли и в пробуренные лунки. Сотрудники парка с помощью воздуходувки закачивали воздух под лёд, создавая под ним воздушную подушку, - рассказали в управлении.

Справка.

Аэрация водоема – это обогащение воды кислородом, который требуется для нормального течения биологических процессов в воде. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года. Кислород обеспечивает дыхание рыб и других водных организмов.

Фото: Азово-Черноморского управления Росрыболовства