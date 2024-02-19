Экология

В пойме Хопра в Волгоградской области спасали рыбу

Экология 19.02.2024 21:56
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19.02.2024 21:56


Операция по спасению рыбы от замора прошла в природном парке «Нижнехоперский» в Кумылженском районе Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском управлении Росрыболовства, под руководством сотрудников рыбоохраны в этом мероприятии приняли участие рыбаки-любители и воспитанники детского рыболовного клуба «Щука». Они косили камыш, пилили лёд и вязали снопы.


- Пропиленные майны накрывались камышом, также его вставляли и в пробуренные лунки. Сотрудники парка с помощью воздуходувки закачивали воздух под лёд, создавая под ним воздушную подушку, - рассказали в управлении.

Справка.

Аэрация водоема – это обогащение воды кислородом, который требуется для нормального течения биологических процессов в воде. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года. Кислород обеспечивает дыхание рыб и других водных организмов.

Фото: Азово-Черноморского управления Росрыболовства

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