11 жителей Волгоградской области заразились бруцеллезом





В 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 11 случаев бруцеллеза у жителей из четырех районов - Иловлинского, Быковского, Палласовского и Среднеахтубинского. Такие данные опубликовало региональное управление РПН, сообщает V102.RU. В 2022 году этой инфекцией заболели 10 человек.

В 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 11 случаев бруцеллеза у жителей из четырех районов - Иловлинского, Быковского, Палласовского и Среднеахтубинского. Такие данные опубликовало региональное управление РПН, сообщает V102.RU. В 2022 году этой инфекцией заболели 10 человек.

Бруцеллёз - это острое инфекционно-аллергическое заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку. Общие симптомы бруцеллеза схожи с симптомами гриппа: лихорадка, боли в спине, ломота в теле, плохой аппетит и потеря веса, слабость, головная боль, ночная потливость, боль в животе, кашель.Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.Большинство случаев заражения происходит во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками, остатками корма.Нередко реализуется алиментарный путь передачи инфекции при употреблении продуктов, полученных от больного животного и не прошедших достаточную термическую обработку или молочных продуктов из сырого молока.От бруцеллеза можно умереть. Одним из самых тяжелых осложнений может быть инфекция слизистой оболочки сердца или клапанов, что приводит к летальному исходу.Кроме того, у больного может развиться менингит, абсцесс печени и артрит.Чтобы не заразиться бруцеллезом, нужно соблюдать два главных правила – вакцинировать животных и не покупать мясо и молоко с рук.