11 жителей Волгоградской области заразились бруцеллезом

Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
Большинство случаев заражения происходит во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками, остатками корма.
Нередко реализуется алиментарный путь передачи инфекции при употреблении продуктов, полученных от больного животного и не прошедших достаточную термическую обработку или молочных продуктов из сырого молока.
От бруцеллеза можно умереть. Одним из самых тяжелых осложнений может быть инфекция слизистой оболочки сердца или клапанов, что приводит к летальному исходу.
Кроме того, у больного может развиться менингит, абсцесс печени и артрит.
Чтобы не заразиться бруцеллезом, нужно соблюдать два главных правила – вакцинировать животных и не покупать мясо и молоко с рук.