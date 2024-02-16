Здравоохранение

11 жителей Волгоградской области заразились бруцеллезом

Здравоохранение 16.02.2024 08:09
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16.02.2024 08:09


В 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 11 случаев бруцеллеза у жителей из четырех районов  - Иловлинского, Быковского, Палласовского и Среднеахтубинского. Такие данные опубликовало региональное управление РПН, сообщает V102.RU. В 2022 году этой инфекцией заболели 10 человек.
Бруцеллёз - это острое инфекционно-аллергическое заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку. Общие симптомы бруцеллеза схожи с симптомами гриппа: лихорадка, боли в спине, ломота в теле, плохой аппетит и потеря веса, слабость, головная боль, ночная потливость, боль в животе, кашель.
Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
Большинство случаев заражения происходит во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками, остатками корма.  
Нередко реализуется алиментарный путь передачи инфекции при употреблении продуктов, полученных от больного животного и не прошедших достаточную термическую обработку или молочных продуктов из сырого молока.
От бруцеллеза можно умереть. Одним из самых тяжелых осложнений может быть инфекция слизистой оболочки сердца или клапанов, что приводит к летальному исходу.
Кроме того, у больного может развиться менингит, абсцесс печени и артрит.
Чтобы не заразиться бруцеллезом, нужно соблюдать два главных правила – вакцинировать животных и не покупать мясо и молоко с рук.



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