Экономика 15.02.2024 10:23
0
15.02.2024 10:23
Пленарную сессию, прошедшую в минувшую среду, 14 февраля, на Международной выставке-форуме «Россия» (ВДНХ, Москва) возглавил Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Российской Федерации.
В ее работе приняли участие и представители компании ВОЛМА – председатель совета директоров Юрий Гончаров и генеральный директор Владимир Овчинцев.
В процессе почти двухчасовой сессии, предусматривающей презентацию наиболее успешных промышленных практик и прямое общение между представителями органов власти, институтов развития, промышленности и науки, участие ВОЛМА не случайно.
Пример развития компании – один из наиболее показательных, отражающий реальное развитие в производственной сфере. Напомним, что на сегодня ВОЛМА – это российский бренд №1 на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит, объединяющий 10 производственных предприятий (одно из которых находится в Казахстане) и более 2000 сотрудников, работающих на всей территории страны и за ее пределами.
— За последние два года в наш состав вошли три новых завода, – подытожил Владимир Овчинцев. – Такие темпы развития отражают общую тенденцию роста российской промышленности, ее ведущих компаний, в числе которых и ВОЛМА. Тот факт, что мы приглашены на итоговую коллегию, возглавляемую заместителем председателя правительства РФ – министром промышленности и торговли РФ, подтверждает верный курс развития компании.
— Несмотря на санкционное давление недружественных стран, рост отечественной промышленности, отмеченный Денисом Валентиновичем Мантуровым, является явным показателем эффективности и силы нашей отрасли, – отметил Юрий Гончаров. – Потенциал развития далеко не исчерпан, что демонстрирует своими успехами и ВОЛМА и другие российские промышленные компании, в том числе при поддержке государственных программ развития. Результаты нашей общей работы, озвученные на пленарной сессии – впечатляют. Уверен и в будущем в будущем будут расти хорошими темпами.
ПСБ в Волгоградской области расширил поддержку агропромышленного комплекса15.02.2024 11:19 Реклама
Экономика 15.02.2024 11:19 Реклама
Волгоградские аграрии готовятся к выходу в поле15.02.2024 08:30
Экономика 15.02.2024 08:30
«Красный Октябрь» расширяет меры соцподдержки сотрудников14.02.2024 10:39 Реклама
Экономика 14.02.2024 10:39 Реклама
В Волгограде зафиксировали рост интереса горожан к вкладам в юанях14.02.2024 09:18
Экономика 14.02.2024 09:18
«Это хороший шанс»: студенты волгоградского колледжа совмещают учебу с работой в металлургической отрасли14.02.2024 08:43
Экономика 14.02.2024 08:43
Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 год13.02.2024 11:15
Экономика 13.02.2024 11:15
Банк Уралсиб возглавил рейтинг выгодных кредитов наличными12.02.2024 14:49 Реклама
Экономика 12.02.2024 14:49 Реклама
Скоро будет 50. Росстат насчитал волгоградцам зарплаты в 49,4 тысячи рублей10.02.2024 10:26
Экономика 10.02.2024 10:26
В ЮФО определили самые активные регионы по числу «быстрых» переводов через СБП09.02.2024 11:23
Экономика 09.02.2024 11:23
Технологии высокоэффективного земледелия представила на волгоградском Агрофоруме ГК «СОЮЗХИМ»09.02.2024 10:33 Реклама
Экономика 09.02.2024 10:33 Реклама
Крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники принял участие в волгоградском «Агрофоруме-2024»08.02.2024 14:43
Экономика 08.02.2024 14:43
Инвестиции в основной капитал выросли в Волгоградской области08.02.2024 12:36
Экономика 08.02.2024 12:36
Цены на огурцы в Волгоградской области подскочили за неделю на 10%08.02.2024 09:56
Экономика 08.02.2024 09:56
«Так бывает?»: в Волгоградской области на две недели замерли цены на бензин08.02.2024 08:26
Экономика 08.02.2024 08:26
Волгоградские банки «лопаются» от миллиардов07.02.2024 06:37
Экономика 07.02.2024 06:37