



Пленарную сессию, прошедшую в минувшую среду, 14 февраля, на Международной выставке-форуме «Россия» (ВДНХ, Москва) возглавил Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Российской Федерации.

В ее работе приняли участие и представители компании ВОЛМА – председатель совета директоров Юрий Гончаров и генеральный директор Владимир Овчинцев.





В процессе почти двухчасовой сессии, предусматривающей презентацию наиболее успешных промышленных практик и прямое общение между представителями органов власти, институтов развития, промышленности и науки, участие ВОЛМА не случайно.

Пример развития компании – один из наиболее показательных, отражающий реальное развитие в производственной сфере. Напомним, что на сегодня ВОЛМА – это российский бренд №1 на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит, объединяющий 10 производственных предприятий (одно из которых находится в Казахстане) и более 2000 сотрудников, работающих на всей территории страны и за ее пределами.





— За последние два года в наш состав вошли три новых завода, – подытожил Владимир Овчинцев. – Такие темпы развития отражают общую тенденцию роста российской промышленности, ее ведущих компаний, в числе которых и ВОЛМА. Тот факт, что мы приглашены на итоговую коллегию, возглавляемую заместителем председателя правительства РФ – министром промышленности и торговли РФ, подтверждает верный курс развития компании.

— Несмотря на санкционное давление недружественных стран, рост отечественной промышленности, отмеченный Денисом Валентиновичем Мантуровым, является явным показателем эффективности и силы нашей отрасли, – отметил Юрий Гончаров. – Потенциал развития далеко не исчерпан, что демонстрирует своими успехами и ВОЛМА и другие российские промышленные компании, в том числе при поддержке государственных программ развития. Результаты нашей общей работы, озвученные на пленарной сессии – впечатляют. Уверен и в будущем в будущем будут расти хорошими темпами.



