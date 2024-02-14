Детали дела Земцова раскрыли в суде Волгограда

В Ворошиловском районном суде Волгограда сегодня, 14 февраля, судья Кристина Петрова своим решением постановила вернуть в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении Виталия Земцова.

Как стало известно корреспонденту V102.RU в ходе заседания, суд посчитал, что изложенные старшим помощником прокурора Ворошиловского района Волгограда Сергеем Максаевым доводы утвержденного надзорным органом обвинения не содержат конкретики, что в свою очередь не позволяет отправить правосудие должным образом и вынести итоговое решение по делу.

Земцов вместе со своим адвокатом Антоном Понамаревым в свою очередь не противились неожиданному повороту в процессе и полностью положились на мнение судьи.





Согласно обвинительному заключению, Виталий Земцов, занимая должность руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда, в декабре 2021 года дал устные указания своему подчиненному Маслову (начальник управления Андрей Александрович Маслов, — Прим. ред.) разработать порядок подготовки могил для погребения умерших и ячеек колумбария. При этом, по информации следователей, Земцов указал, что осуществлять такие работы может только одна организация. Также он поручил Маслову подготовить конкурсную документацию для электронных торгов и выдать все документы не позднее 24 декабря 2021 года.





- Затем в этот же день руководитель департамента утвердил подготовленную Масловым конкурсную документацию, подписал подготовленные неустановленными лицами распоряжение № 488-р от 24 декабря 2021 года о конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по подготовке могил для погребения умерших и ячеек колумбария, а также распоряжение № 489-р от 24 декабря 2021 года об утверждении конкурсной документации на подбор соответствующей организации, - говорится в материалах дела.

По итогам проведения торгов 27 января 2022 года победителем признали одну организацию. 28 января 2022 года Земцов подписал с победившей фирмой договор.

Таким образом, согласно материалам обвинения, Земцов своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ, создав необоснованное преимущество одной организации в сфере ритуальных услуг, что повлекло за собой существенное нарушение прав граждан и организаций.

Напомним, первый процесс по уголовному делу Виталия Земцова должен был пройти 31 января 2024 года. Однако в тот день заседание так и не состоялось по причине болезни судьи Кристины Петровой. Виталий Земцов проработал главой департамента городского хозяйства администрации Волгограда восемь лет — с января 2015 года и покинул пост в августе 2023-го.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

