Общество

В Волгограде сорвалось первое заседание по делу экс-чиновника Земцова

Общество 31.01.2024 10:06
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31.01.2024 10:06


В Волгограде 31 января сорвалось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной тому стала болезнь судьи Кристины Петровой. 

По информации корреспондентов информагентства, на заседание, которое было назначено сегодня в 10.00 в Ворошиловском районном суде Волгограда, собрались представители  многих волгоградских СМИ. Сам же Виталий Земцов на процесс не явился – в райсуд утром  31 января приехал лишь его представитель. 

Заседание отменили – заболела судья, – сообщает спецкор «Высоты 102» Антон Ольховатский. – Дату, на которую перенесли процесс, СМИ не сообщили, пояснив, что на данный момент она еще не утверждена. 

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновника стало известно на минувших выходных. Виталия Земцова обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Однако обстоятельства дела компетентные органы не разглашают. 

Земцов проработал по главе департамента городского хозяйства администрации Волгограда с января 2015 года. Свой пост он покинул по собственному желанию в августе 2023-го.  

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