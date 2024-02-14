



В Ворошиловском районном суде сегодня, 14 февраля, состоялось первое заседание по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении экс-руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», неожиданно для всех присутствующих на процессе судья вынесла решение вернуть дело в прокуратуру региона.

– Сегодня сам Виталий Земцов все-таки явился на заседание в сопровождении адвоката Антона Понамарева, – сообщает спецкор «Высоты 102» Антон Ольховатский, уточняя, что защитник экс-чиновника в настоящее время участвует еще в одном громком процессе с по уголовному делу бывшего депутата Анненко. – На вопросы представителей СМИ Виталий Земцов отказался отвечать. Уголовное дело касается нарушений при заключении договоров на погребение, которые согласно материалам дела, были допущены Земцовым еще в 2022 году. В 2021 году, по версии следователей, он дал команду на размещение заявки на торги с одной фирмой.

Вскоре после начала процесса и оглашения обвинения, сообщает спецкор информагентства, судья Кристина Петрова объявила 10-минутный перерыв.

– Судья сказала, что не понимает, в чем конкретно обвиняется Земцов, поставила вопрос о возвращении материалов дела прокурору и дала время представителю гособвинения на то, чтобы он мог сформулировать свою позицию, – поясняет Антон Ольховатский.





После перерыва прокурор заявил, что обвинение Виталию Земцову предъявлено с соблюдением всех норм, а утверждал его зампрокурора Волгоградской области.

– Полагаю, что в предъявленном мной обвинении полностью изложена объективная сторона. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Волгоградской области Владимиром Мосиным. Действия квалифицированы по части первой статьи 286 УК РФ. Весь порядок соблюден, – коротко высказался старший помощник прокурора Ворошиловского района Волгограда Максаев.

После заявления представителя прокуратуры судья удалилась в совещательную комнату на 10 минут, а вернувшись, озвучила присутствующим свое решение о возвращении дела обратно в прокуратуру Волгоградской области.

– Руководствуясь статьями 237 и 256 УПК РФ, суд постановил возвратить уголовное дело по обвинению Земцова Виталия Юрьевича в совершении преступления, предусмотренного частью первой стать 286 УК РФ, прокурору Волгоградской области для устранения препятствий его рассмотрения судом. Постановление может обжаловано в Волгоградский областной суд, – зачитала Кристина Петрова.

Напомним, что первое заседание по уголовному делу Виталия Земцова должно было пройти в Ворошиловском районном суде Волгограда 31 января. Однако в тот день процесс так и не стартовал по причине болезни судьи Кристины Петровой.

Виталий Земцов проработал главой департамента городского хозяйства администрации Волгограда восемь лет – с января 2015 года и покинул пост в августе 2023-го.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»