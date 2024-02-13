Расследования 13.02.2024 21:58
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13.02.2024 21:58
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в СНТ в городе Волжском Волгоградской области. Отчитаться перед начальством предстоит и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее члены садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» выложили в соцсетях видеообращение к руководству ведомства, где пожаловались на ход установления обстоятельств хищения денежных средств и преднамеренного банкротства товарищества.
По мнению волгоградцев, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией была образована искусственно, хотя все платежи были внесены вовремя. Также они беспокоятся о том, что еще никто не был привлечен к ответственности.
Сейчас уголовное дело по факту мошенничества расследуется в СУ СКР России по региону.
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