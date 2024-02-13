В Волгограде двоим валютчикам грозит 7 лет колонии

Перед судом в Волгограде предстанут двое предприимчивых граждан, которые обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности с доходом в 11 миллионов рублей и хранении обреза, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантам уголовного дела, которым 48 и 49 лет, грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассмотрено Дзержинским районным судом Волгограда.

По данным следствия, валютные «менялы» в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Следствием установлено, что с августа 2013 года по февраль 2023 года обвиняемые в Дзержинском и Центральном районах Волгограда без регистрации в установленном законодательством порядке и без лицензии осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Полученными ими доход оценивается в сумму более 11 миллионов рублей.

В рамках расследования дела у них были изъяты 7 миллионов рублей, которые они получили в результате незаконной банковской деятельности.

Также выявлено, что 48-летний обвиняемый летом 2022 год незаконно приобрел обрез ружья модели ИЖ-К 16 калибра, которое хранил по месту своей регистрации на территории Дзержинского района Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»