«Это хороший шанс»: студенты волгоградского колледжа совмещают учебу с работой в металлургической отрасли





Встреча студентов Волгоградского колледжа управления и новых технологий с руководством предприятия прошла на Волгоградском алюминиевом заводе.

Будущие металлурги увидели своими глазами рабочие места и оценили все плюсы и минусы будущих профессий. Как выяснилось, плюсов оказалось больше.

Данила Гриневич – студент второго курса – планирует устроиться на предприятие анодчиком. Юноша поделился, что переехал из родного поселка в Волгоград, поступил в колледж, а сейчас решил не упускать шанс и устроиться на завод.

– Я выбрал настоящую мужскую профессию – металлурга, – комментирует Данила. - Сейчас в нашем колледже она самая востребованная.

Второкурсники Владимир Кругляк и Александр Клюжев – оба из династий металлургов.

Отец Владимира много лет трудился на Волгоградском алюминиевом заводе, и сын пошел по его стопам.

– Если колледж предоставил такую возможность совместить учебу с работой – нужно этим воспользоваться, – считает Владимир. – Это хороший шанс.

Александр Клюжев планирует стать металлургом в третьем поколении. Его отец и дед посвятили свою жизнь металлургии. Юноша выбрал для себя профессию анодчика.

Денис Бекмулаев поделился, что подошел к выбору своей будущей профессиональной деятельности очень серьезно. Внимательно изучал различные направления, но заинтересовался металлургией, и остановился на ней.

– Мама сначала была против, – рассказывает Денис. – Она видела меня будущим программистом. Но я выбрал металлургию и не пожалел. Очень хочу побыстрее приступить к работе. Чем раньше начну трудовую деятельность, тем больше практического опыта у меня будет.

Динар Дербишев собирается в ближайшее время устроиться на завод анодчиком. Признается, что профессию выбрал случайно, но уверен, что не ошибся.

– Сегодня увидел производство своими глазами, – рассказывает Динар. – Да, работа непростая, но где сейчас легко. Взвесил все плюсы и минусы и решил, что плюсов больше: это возможность доучиться и уже начать работать, приобрести опыт, а также, что немаловажно, финансовую независимость.





В этом году программа взаимодействия Волгоградского алюминиевого завода с колледжем расширилась. Сегодня завод предлагает трудоустройство не только студентам, обучающимся по металлургическому направлению, но и техническим специалистам. Молодые люди придут на предприятие слесарями-ремонтниками и электромонтерами.

Глеб Саранцев учится на автомеханика, и с радостью принял предложение совместить учебу с работой, ведь по мнению Глеба, недостаточно выучить лишь теорию, прежде всего нужна практика.

– С детства мне нравилась техника и различные механизмы, – рассказывает Глеб. – Поэтому и выбрал для себя такое направление. Сегодня увидел будущее место работы и с нетерпением жду, когда смогу приступить.

Сегодня, согласно соглашению о сотрудничестве, на ВгАЗе уже трудятся девять будущих выпускников колледжа, и в ближайшее время коллектив предприятия пополнится новыми молодыми работниками.

Фото предоставлено пресс-службой ВгАЗа



