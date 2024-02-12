Происшествия

В Волгоградской области в полынье утонул житель Котельниково

Происшествия 12.02.2024 10:34
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12.02.2024 10:34


В Котельниковском районе Волгоградской области накануне нашил тело провалившегося под лед жителя Котельниково. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, утопленника обнаружили в реке Аксай Курмоярский прохожие в 30 метрах от дома № 75 по улице Ремезова. 

— Мужчина днем 11 февраля переходил реку и провалился под лед. Тело без телесных повреждений. Организована доследственная проверка, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

В областном СУ СКР уточнили, что предварительно, мужчина погиб от механической асфиксии в результате утопления. 

Напомним, что в Волгоградской области произошла очередная трагедия на зимней рыбалке. В Еланском районе мужчина в последний день 2023 года отправился на рыбалку в одиночестве. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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