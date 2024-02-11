Масштабное обследование чистоты Волги и Дона, которое стартовало летом прошлого года, завершено. В общей сложности проверено 1400 километров водных объектов, сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Экологическая акция длилась 8 месяцев. В двух регионах - Волгоградской и Астраханской областях – было отобрано отобрали более 9400 проб воды и донных отложений.

– Итоги проведенной работы будут указаны на «Народной карте» загрязнения рек с координатами точек, где зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ, – сообщили в межрегиональном управлении.

Выявлено более 800 фактов различных правонарушений водного и природоохранного законодательства, в части ограничений доступа граждан к водным объектам, организации стоянок и движения автотранспорта у водоемов и др. К административной ответственности привлечено более 650 виновных лиц.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям