Экология

Росприроднадзор завершил проверку загрязнения рек в Волгоградской и Астраханской областях

Экология 11.02.2024 08:07
0
11.02.2024 08:07


Масштабное обследование чистоты Волги и Дона, которое стартовало летом прошлого года, завершено. В общей сложности проверено 1400 километров водных объектов, сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Экологическая акция длилась 8 месяцев. В двух регионах - Волгоградской и Астраханской областях – было отобрано отобрали более 9400 проб воды и донных отложений.

Итоги проведенной работы будут указаны на «Народной карте» загрязнения рек с координатами точек, где зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ, – сообщили в межрегиональном управлении.

Выявлено более 800 фактов различных правонарушений водного и природоохранного законодательства, в части ограничений доступа граждан к водным объектам, организации стоянок и движения автотранспорта у водоемов и др. К административной ответственности привлечено более 650 виновных лиц.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
10.02.2024 13:57
Экология 10.02.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Экология
08.02.2024 10:01
Экология 08.02.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Экология
01.02.2024 13:02
Экология 01.02.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Экология
30.01.2024 20:52
Экология 30.01.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Экология
29.01.2024 21:24
Экология 29.01.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Экология
29.01.2024 20:03
Экология 29.01.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Экология
27.01.2024 08:58
Экология 27.01.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
23.01.2024 21:35
Экология 23.01.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
22.01.2024 07:52
Экология 22.01.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Экология
17.01.2024 21:42
Экология 17.01.2024 21:42
Комментарии

0
Далее
Экология
17.01.2024 20:28
Экология 17.01.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Экология
17.01.2024 11:32
Экология 17.01.2024 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.01.2024 20:43
Экология 15.01.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Экология
12.01.2024 12:03
Экология 12.01.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Экология
08.01.2024 10:42
Экология 08.01.2024 10:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:14
Ледяной дождь оборвал провода в трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
«Ольга» погуляла: в Котельниково ввели режим ЧС из-за разгула стихииСмотреть фотографии
11:37
Труп сторожа нашли на месте пожара у трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Снегопад осложнил дорожную обстановку на волгоградских трассахСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом легковушка превратилась в блин в ДТП с фурой, водитель погибСмотреть фотографии
10:08
Три человека из BMW и грузовой «ГАЗели» пострадали в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:29
Тяга к биткоинам разорила начинающего инвестора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Шиномонтажка сгорела на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Семья из размороженного и разворованного дома скитается в ожидании жилья в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:07
Росприроднадзор завершил проверку загрязнения рек в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
07:44
Гидрометцентр выдал экстренное предупреждение Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:03
Теперь по-китайски. 10-метрового дракона пронесли волгоградцы в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Энвера ЯнмаеваСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы назвали худшие и лучшие дворы по уборке снегаСмотреть фотографии
19:48
«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
«Динамо-Синара» совершило победный вояж в СтавропольСмотреть фотографии
18:11
Семьи участников СВО посетили выставку первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
17:33
В СССР было хуже. Что происходит с распространением кори в Волгоградской области?Смотреть фотографии
16:59
Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именамиСмотреть фотографии
16:39
В Волжском автомобиль снес столб: двое в больницеСмотреть фотографии
16:07
Центр Волгограда зачистят вручную от снега за 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:47
Волгоградца «задушили» запахи свежей выпечкиСмотреть фотографии
13:57
Ждут выше нормы: волгоградский гидроузел готовят к большой водеСмотреть фотографии
13:27
«Спартак» взял «Штурмом» лидерство в СуперлигеСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом грузовик смял Chery Tiggo: погиб человекСмотреть фотографии
12:02
Боец «Бессмертного Сталинграда» Николай Тормосин погиб на СВОСмотреть фотографии
11:39
Под Волгоградом отец сжег иномарку сынаСмотреть фотографии
11:19
Найди своего дворника: в Волгограде объявили о тотальной зачистке города от снегаСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде выписали родившихся с весом менее 1 кг двоих девочекСмотреть фотографии
10:26
Скоро будет 50. Росстат насчитал волгоградцам зарплаты в 49,4 тысячи рублейСмотреть фотографии
 