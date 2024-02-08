Экономика

«Так бывает?»: в Волгоградской области на две недели замерли цены на бензин

Экономика 08.02.2024 08:26
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08.02.2024 08:26


В Волгоградской области вот уже вторую неделю подряд цены на бензин демонстрируют невиданную стабильность. Как сообщает V102.RU, ценники на заправках региона не дрогнули ни в одну сторону - не выросли и не снизились. АИ-92 по-прежнему стоит в среднем 51,12 рубля за литр, АИ-95 – 56,85 рубля.
Цены на АИ-98 также остались прежними – 66,62 рубля. Не изменилась и стоимость дизтоплива – 61,78 рубля за литр. 
При этом, напомним, автомобильное топливо в регионе резко подорожало с начала года. 

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