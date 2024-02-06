Объем выдачи автокредитов в Волгоградской области в январе вырос вдвое





В январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей*. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года.

Среди регионов лидерами по объему выдач стали Москва и область. На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 2 млрд рублей). Высокий спрос на выдачу автокредитов фиксируется и в Волгоградской области.

- Жители Волгоградской области в январе 2024 года только в банке ВТБ оформили более 300 автокредитов на общую сумму свыше 380 млн рублей. Объем выдач в сравнении с январем 2023 года вырос более чем в 2 раза, - отметил единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в Волгоградской области Владимир Русаев.

Средняя сумма одного автокредита по итогам января в целом по России составила 1,29 млн рублей. Основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на рынке авто с пробегом: наибольший интерес заемщиков вызывают подержанные Kia, Lada и Hyundai. Клиенты, купившие новые авто впервые, чаще делали выбор в пользу китайских машин – преимущественно марки Changan.

По оценке экспертов, январь 2024 года стал для сегмента неординарным: он показал рекордный для первого месяца результат – более 130,6 млрд рублей, в то время как начало года считается традиционно «тихим» периодом.

Другие российские банки также фиксируют повышенный спрос на розничные автокредиты. Например, «Открытие Авто» по итогам первого месяца 2024 года выдал более 3,7 тысяч розничных автокредитов на сумму 6,7 млрд рублей. Спрос заемщиков превысил показатели прошлогоднего января на 15%, в том числе более чем на треть выросло количество заявок на новые автомобили.

РНКБ выдал в январе около 190 автокредитов почти на 250 млн рублей, что по количеству вдвое превышает результат по итогам первого месяца 2023 года. Подавляющее большинство заемщиков в Крыму выбирали новые машины.

По прогнозам экспертов, несмотря на высокий уровень ключевой ставки, большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти: рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.



