Федеральные новости

Суд заочно арестовал Бориса Акунина*, его книги пропали из продажи

Федеральные новости 06.02.2024 16:07
0
06.02.2024 16:07


Сегодня, 6 февраля, Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца Бориса Акунина*. Как сообщает ИА «Высота 102», писатель обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в публичной пропаганде терроризма. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в декабре прошлого года. Сейчас Акунин объявлен в международный розыск. 

Что касается книг за авторством писателя, то из розничной продажи в Волгограде они исчезли еще в конце 2023 года. Однако многие волгоградцы до Нового года заказывали издания с доставкой через Wildeberries и Ozon. Сегодня же поиск по фамилии писателя выдает на паркетплейсах нулевой результат. 

В таких книжных онлайн-магазинах как «Лабиринт» и «Читай город» книг Акунина также не удалось найти. Нет предложений и на интернет-сервисе по размещению бесплатных объявлений.

*Признан иностранным агентом в РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
05.02.2024 17:00
Федеральные новости 05.02.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.02.2024 11:29
Федеральные новости 02.02.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.01.2024 18:42
Федеральные новости 26.01.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.01.2024 19:13
Федеральные новости 25.01.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.01.2024 10:07
Федеральные новости 25.01.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.01.2024 12:56
Федеральные новости 24.01.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.01.2024 14:07
Федеральные новости 23.01.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.01.2024 10:03
Федеральные новости 19.01.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.01.2024 11:50
Федеральные новости 18.01.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.01.2024 19:36
Федеральные новости 17.01.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2024 16:24
Федеральные новости 16.01.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2024 20:17
Федеральные новости 14.01.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.01.2024 15:15
Федеральные новости 13.01.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2024 13:03
Федеральные новости 12.01.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.01.2024 10:32
Федеральные новости 09.01.2024 10:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:52
В массовом ДТП с четырьмя грузовиками на саратовской трассе погиб человекСмотреть фотографии
19:18
В Елани Волгоградской области издевательства над девочкой-подростком сняли на видеоСмотреть фотографии
18:35
«Специально взяли кредит»: многодетная семья оказалась в списке жертв мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
17:55
В России началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»Смотреть фотографии
17:46
РПН: число пневмоний в Волгоградской области пошло на спадСмотреть фотографии
16:34
Потерявшему семью жителю Котово собрали на квартируСмотреть фотографии
16:31
Наседавших на волгоградку кредиторов оштрафовали на 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:07
Суд заочно арестовал Бориса Акунина*, его книги пропали из продажиСмотреть фотографии
15:57
Полиция ищет пропавшего в Махачкале выпускника волгоградского вузаСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде поднимут единовременные выплаты к 9 мая и 2 февраляСмотреть фотографии
14:55
МУП «Волжская автоколонна» выплатит 200 тысяч за падение пассажирки в автобусе №4Смотреть фотографии
14:38
Жителей райцентра Волгоградской области насторожили звуки стрельбыСмотреть фотографии
14:37
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2023 годСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде мужчина два месяца прятал в подвале труп убитой девушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
Вступившая в ОПГ 20-летняя волгоградка наберется ума в колонииСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцам рассказали, на каких мостах начнется ремонт в 2024 годуСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде нашли тело пропавшего 5 января пенсионераСмотреть фотографии
10:29
Путин наградил главу города, ученого и четырех фермеров из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
На трассе Волгоград-Москва водитель избежал смерти в смятом под КАМАЗом ChevroletСмотреть фотографии
09:56
УФСБ обратилось к волгоградцам с новым предостережениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
В Котово мачеха ответит перед судом за избиение девочки-инвалидаСмотреть фотографии
09:30
Пробки в 9 баллов сковали Волгоград после ливня и снегопадаСмотреть фотографии
09:19
ЧП в Сочи изменило маршрут следовавших через Волгоград поездовСмотреть фотографии
08:45
Под Волгоградом суд обязал провести водопровод в 9 селахСмотреть фотографии
08:37
Волгоград за несколько часов оказался во власти трех стихийСмотреть фотографии
07:42
Содержание волгоградских чиновников и депутатов увеличили до 1,5 млрдСмотреть фотографии
06:39
В России может повториться «яичный сценарий». На этот раз с бананамиСмотреть фотографии
22:09
В Волгограде на Заканальной построят стеклянный вокзалСмотреть фотографии
21:25
«Динамо-Синара» в Волгограде уверенно обыграло клуб из АдыгеиСмотреть фотографии
20:28
В поселке Волгоградской области уничтожили фрагмент беспилотникаСмотреть фотографии
 