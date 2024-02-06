Суд заочно арестовал Бориса Акунина*, его книги пропали из продажи

Сегодня, 6 февраля, Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца Бориса Акунина*. Как сообщает ИА «Высота 102», писатель обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в публичной пропаганде терроризма. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в декабре прошлого года. Сейчас Акунин объявлен в международный розыск.

Что касается книг за авторством писателя, то из розничной продажи в Волгограде они исчезли еще в конце 2023 года. Однако многие волгоградцы до Нового года заказывали издания с доставкой через Wildeberries и Ozon. Сегодня же поиск по фамилии писателя выдает на паркетплейсах нулевой результат.

В таких книжных онлайн-магазинах как «Лабиринт» и «Читай город» книг Акунина также не удалось найти. Нет предложений и на интернет-сервисе по размещению бесплатных объявлений.

*Признан иностранным агентом в РФ