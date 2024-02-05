Экономика

Волгоградские предприятия вошли в число лидеров всероссийского рейтинга ответственного бизнеса

Экономика 05.02.2024 10:50
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05.02.2024 10:50


Волгоградские предприятия «КАУСТИК» и «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»  возглавили первые строчки ЭКГ-рейтинга, составленного Финансовым университетом при Правительстве России, Федеральной налоговой службой и Счетной палатой РФ среди крупных предприятий Волгоградской области.
Всероссийский ЭКГ-рейтинг – это комплексная оценка надежности, социальной и экологической ответственности отечественных компаний из разных сфер деятельности. В течение всего прошлого года эксперты оценивали степень воздействия на окружающую среду, уровень оплаты труда работников, собственные социальные и благотворительные проекты, а также налоговую историю десятков крупнейших предприятий всех российских регионов.
На первую строчку авторитетного рейтинга среди крупных предприятий региона эксперты поставили волгоградский «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ»). Несмотря на события последних нескольких лет, осложнивших работу, предприятие остается в числе лидеров всей отечественной химической отрасли и одним из крупнейших налогоплательщиков региона. 
По предварительным данным по итогам деятельности в прошлом году «КАУСТИК» на 19,9% по сравнению с предыдущим годом увеличил платежи в бюджеты всех уровней, превысив сумму уплаченных налогов и сборов в 4,4 млрд рублей. Средняя заработная плата сотрудников с учетом двух индексаций к концу прошлого года превысила  66,8 тыс. рублей.
Высокую оценку и первое место в ЭКГ-рейтинге получила и природоохранная деятельность волгоградского предприятия. Внедрение наилучших доступных технологий в производство высокочистых химических продуктов на основе природного сырья – бишофита, создание лесозащитной фильтрующей полосы в санитарно-защитной зоне, увеличение объемов передачи вторичного сырья специализированным организациям с целью повторного использования – это только часть заводской экологической программы, отмеченной экспертами.
Отметим, что среди средних и малых предприятий Волгоградской области в лидеры рейтинга вошли ООО «ГК Ремонтные технологии», ООО «Глобал кемикал», ООО «ЮМЦ», ООО «Нивола» и другие предприятия.
Фото предоставлено пресс-службой КАУСТИКа 

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