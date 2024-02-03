В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод

В Красноармейском районе Волгограда тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 04:42.

- По прибытию первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчеты волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал «112» сообщает, что в Волгограде тушат пожар на территории НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

- Предварительно, возгорание началось после атаки беспилотника. Площадь пожара на данный момент составляет 300 «квадратов», - уточняет анонимный канал.

Пока официального подтверждения этой информации не поступало.

UPD: по состоянию на 6.57 пожар локализован на площади 100 кв. метров.

Фото из архива ИА «Высота 102»