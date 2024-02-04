Общество

Давший показания из тюрьмы на Музраева бизнесмен Брудный оказался на свободе

Общество 04.02.2024 15:08
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04.02.2024 15:08

Приговоренного к 10 годам колонии строгого режима за покушение на убийство бизнесмена и кикбоксера Владимира Поташкина, а также незаконный оборот оружия, авторитетного предпринимателя Виталия Брудного заметили в одном из спорткомплексов Краснооктябрьского района Волгограда. По словам читателей V102.RU, Брудный находится в отличной физической форме и совсем не похож на человека, который пребывает в заключении. 

К слову, Брудный оказался в колонии вместе с подельником Русланом Адаричем после приговора Центрального районного суда Волгограда от 17 сентября 2019 года. Предпринимателя оправдали лишь по двум эпизодам ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное изготовление, хранение и перевозка огнестрельного оружия). Суд принимал решение на основании вердикта присяжных заседателей.  

По итогам судебных разбирательств присяжные признали доказанным, что в конце мая 2014 года Брудный, действуя из мести за убийство брата — Сергея Брудного — предложил своему знакомому за крупное денежное вознаграждение убить Поташкина. По версии следствия, покушение на директора Центрального рынка Евгения Ремезова и известного в Волгограде предпринимателя Сергея Брудного произошло на пересечении улиц Аллеи Героев и Чуйкова между «Парк-кафе» и рестораном «Маруся» 21 мая 2014 года. 

Ремизова и Брудного тяжело ранили. Позднее Брудный скончался в больнице от сильного кровотечения. Мотивом для убийства послужил передел сфер влияния в бизнес-среде. Чтобы отомстить за смерть брата Виталий Брудный и его сообщник объединились в ОПГ, в которую последний вовлек еще двух участников, среди которых был Руслан Адарич. Члены группировки приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы, а также изготовили самодельное взрывное устройство. На протяжении нескольких месяцев они вели скрытое наблюдение за Поташкиным, чтобы изучить его маршрут передвижения и привычки. 

В конце августа 2014-го Адарич вместе с еще одним соучастником разместили СВУ у подъезда дома, в котором проживал кикбоксер. Однако, заметив, что Поташкин приехал не один, отложили покушение. В сентябре Адарич вместе с подельником вновь попытались нейтрализовать Поташкина. На этот раз они разместили СВУ вблизи припаркованного у входа в Волгоградский государственный цирк автомобиля потерпевшего. Однако и эту попытку покушения злоумышленники не смогли довести до конца — водитель коммерсанта переставил автомобиль на другое место, а взрывчатку обнаружили и передали правоохранителям. 

Сам Владимир Поташкин отбывает срок в колонии строгого режима за вымогательство трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Родионова, которого он избил в ресторане «Houdini». Дзержинский районный суд Волгограда в сентябре 2018 года приговорил его к семи годам и одному месяцу лишения свободы. 

Примечательно, что Виталий Брудный, находясь в колонии, давал показания по ВКС в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Осужденный бизнесмен выступал свидетелем со стороны обвинения по уголовному делу в отношении экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева

Представлявший в ту пору интересы Музраева адвокат Владимир Семенцов отмечал в разговоре с корреспондентами «Высоты 102», что Брудный, «осужденный на 10 лет колонии строгого режима, почему-то уже два года находится в лечебном учреждении в самом центре Волгограда, хотя больным он не выглядит». Юрист рассказал, что в процессе «криминальный авторитет не смог сказать ничего конкретного, постоянно вилял из стороны в сторону и в итоге сам запутался в своем вранье». 

По словам Семенцова, Виталий Брудный так и не удосужился вспомнить, когда и зачем, якобы он и его покойный брат [Сергей Брудный] носили деньги Музраеву. После наводящих вопросов судьи относительно его принадлежности к криминальному миру, свидетель обвинения, осужденный за покушение на убийство, всячески отмел любые связи с криминалитетом, назвав себя бизнесменом. На вопрос, каким конкретно бизнесом он занимается, пояснил, что разным. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», Виталий Брудный числится совладельцем двух ООО — «Комиссионный» и «Омега-В» — зарегистрированных по улице 95-Й Гвардейской, 2 и улице Тракторостроителей, 1 соответственно. Первая фирма занимается розничной торговлей в магазинах б/у товарами, а вторая компания занята в сфере аренды и управления собственной или арендованной надвижимостью. Объединяет их кроме известного в Волгограде совладельца тот факт, что «СПАРК» относит их к рисковым контрагентам из-за отсутствия собственного капитала. 

По информации собственного источника V102.RU, Брудный с прошлого года покинул территорию ЛИУ № 15 в Дзержинском районе Волгограда. 

— С октября он находится в исправцентре на Землячки. Это как колония, но только с более облегченным режимом. Туда попадают те, кому смягчили условия отбывания наказания. Осужденные, которые там находятся, заняты на принудительных работах. Им разрешены выходы в город. Они могут трудиться либо на предложенном месте, либо там, где ранее работали, — пояснил источник. 

Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», Виталий Брудный должен окончательно освободиться в 2027 году. 

Коллаж: ИА «Высота 102»   

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