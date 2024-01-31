Здравоохранение

В Волгоградской области на 3% снизилось число внебольничных пневмоний

Здравоохранение 31.01.2024 08:13
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31.01.2024 08:13


В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в области циркулируют вирусные инфекции гриппа типа А, COVID-19, риновируса, РС-вируса, метапневмовируса и парагриппа.
При этом в регионе наблюдается снижение количества внебольничных пневмоний на 3% и новой коронавирусной инфекции на 33%. Так, в области на прошлой неделе было зарегистрировано 212 случаев COVID-19.

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