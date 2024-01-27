В Волгограде военный откачал упавшего в припадке парня

В Волгограде накануне военный пришел на помощь парню, которого настиг припадок на остановке общественного транспорта «Монолит». В сети разлетается видео, которое запечатлело происходящее по минутам. На кадрах зафиксировано, как молодой человек, сидевший на скамейке с товарищем, вдруг падает, а его спутник начинает растерянно метаться.
В это время к остановке резко выруливает внедорожник, а из кабины выбегает мужчина в форме российского офицера. Утверждается, что военный ехал в другую сторону, но, увидев лежащего человека, пересек две сплошные.
Мужчина оказал парню первую медицинскую помощь, сделав искусственное дыхание. Реанимационные мероприятия продолжил человек из остановившейся рядом машины. В результате молодого человека удалось привести в чувство. Когда приехала скорая помощь, он уже очнулся.
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