«Может привести к затоплениям»: Росводресурсы увеличили сбросы на волгоградской ГЭС в преддверии паводка





Росводресурсы установили новые параметры работы Волжской ГЭС. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, с 28 января по 10 февраля средние сбросы составят 4900-5000 кубометров в секунду. При этом, напомним, ранее Росводресурсы увеличивали сбросы до 4700 кубометров по просьбе губернатора Астраханской области. Росводресурсы установили новые параметры работы Волжской ГЭС. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, с 28 января по 10 февраля средние сбросы составят 4900-5000 кубометров в секунду. При этом, напомним, ранее Росводресурсы увеличивали сбросы до 4700 кубометров по просьбе губернатора Астраханской области.

Между тем, ведомство провело первое в этом году заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ, где обсудили в том числе прогнозы по предстоящему паводку.По данным Росгидромета, в начале года приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме ожидается близким к норме. В январе поступит от 8 до 10,6 км3 при норме 7,8 км3, в первом квартале – от 25 до 31,8 км3 при норме 23,5 км3. В верхней части Волги и на Каме водохранилища будут наполняться интенсивнее других, превышение в январе может достигать 50%. На объёме ресурса скажутся снегопады: более чем на половине территории бассейна Волги прогнозируется превышение месячной нормы по осадкам. Высота снежного покрова в большинстве приволжских регионов уже сейчас – свыше 40 см.На всём каскаде запасы воды в снеге достигают 128%. Это будет способствовать наполнению водохранилищ, и в то же время – может привести к затоплениям весной, предупредили специалисты. Аккумулировать зимние сбросы Росводресурсы собираются в Куйбышевском водохранилище. Так получится сформировать запас, который потом можно будет распределить, подчеркнули здесь. Впрочем, пока причин для беспокойства нет - обстановку на Волжско-Камском каскаде в настоящее время оценивают как типичную для этого периода.