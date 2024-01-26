Владимир Путин: атомный ледокол «Сталинград» заложат в 2025 году





В Санкт-Петербурге сегодня, 26 января, состоялась церемония закладки атомного ледокола «Ленинград», в которой принял участие глава государства Владимир Путин. В ходе мероприятия президент анонсировал закладку ледокола «Сталинград». Оба ледокола – проекта 22220.

Напомним, о том, что в России будет построен новый атомный ледокол «Сталинград» глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал 17 ноября 2023 года на пленуме ветеранов в Волгограде.

– В целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени «Сталинград». Давайте ещё раз скажем Президенту нашей страны спасибо за такое решение! – сообщал участникам пленума глава региона. Он также передал на хранение документ о присвоении ледоколу названия «Сталинград».

Что касается «Ленинграда», то, по словам Владимира Путина, он будет «работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива».

Фото: KremlinOne / t.me