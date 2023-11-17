Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград»

Новый российский универсальный атомный ледокол проекта 22220 получил название «Сталинград». Об этом 17 ноября сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме ветеранов в Волгограде. Сообщается, что идею об этом поддержал президент РФ Владимир Путин.

– В целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени «Сталинград». Давайте ещё раз скажем Президенту нашей страны спасибо за такое решение! – сообщил участникам пленума глава региона.

Андрей Бочаров также отметил символичность того, что на этой же верфи, где строится «Сталинград», в настоящее время строят также атомный ледокол «Ленинград».

Сегодня исторический документ о присвоении ледоколу имени «Сталинград» передан на хранение Волгоградскому областному Совету ветеранов – из рук губернатора его принял Александр Блошкин.