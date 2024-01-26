Экономика

Волгоградцам назвали крайний срок уплаты налога на сверхприбыль

Экономика 26.01.2024 11:24
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26.01.2024 11:24


У жителей Волгоградской области осталось два рабочих дня, чтобы уплатить налоги, в том числе налог на сверхприбыль. Об этом «Высоте 102» сообщили в Управлении ФНС России по региону. Поскольку 28 января в этом году является выходным днем, крайний срок, напоминают в налоговой, – 29 января.

К этому времени нужно уплатить: 

  • налог на сверхприбыль;
  • ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за декабрь 2023 г.;
  • первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций, подлежащего уплате в 1 квартале 2024 г.;
  • налог на прибыль организаций, удержанный при выплате доходов налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2023 г.;
  • страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за декабрь 2023 г.;
  • сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 января 2024 г.;
  • 1/3 НДС за 4 квартал 2023 г.;
  • НДПИ за декабрь 2023 г.;
  • водный налог за 4 квартал 2023 г.;
  • налог на профессиональный доход за декабрь 2023 г.;
  • акцизы за декабрь 2023 г.;
  • налог за декабрь 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);
  • налог, уплачиваемый в случае, если налогоплательщик утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ, за 4 квартал 2023 г.;
  • ЕСХН за декабрь 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ).

Также волгоградцам заблаговременно напоминают о том, что  5 февраля 2024 года наступит новый срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период за период с 23 по 31 января 2024 года.

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