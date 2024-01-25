Спорт

«Ротор» вничью сыграл с болгарским «Спартаком» в Турции

Спорт 25.01.2024 08:14
0
25.01.2024 08:14


Волгоградский «Ротор» накануне, 24 января, сыграл вничью с болгарским «Спартаком» из Варны со счетом 1:1 в очередном товарищеском матче на сборах в Турции. Напомним, в первой контрольной игре в этой стране 20 января сине-голубые разгромили «Атырау» из Казахстана - 4:1, сообщает V102.RU.
 
Вчерашние соперники команды Сергея Попкова занимают второе место во второй лиге своего чемпионата. Поэтому статус обоих клубов находился примерно на одном уровне без явного изначального фаворита встречи. Футболисты «Ротора» забили уже на 6-й минуте после розыгрыша углового, но главный судья отменил гол из-за нарушения правил со стороны сине-голубых. На 24-й минуте Юрий Завезен завершал долгую комбинацию волгоградцев, нанеся дальний удар из-за пределов штрафной. Однако мяч разминулся рядом со штангой.
 
Уже вскоре «Ротор» открыл счет и на этот раз все оказалось по правилам. Подопечные Попкова вошли в чужую штрафную, где игровой снаряд достался Илье Сафронову. Защитники «Спартака» пытались разрядить ситуацию, но ликвидировать угрозу в результате своих оборонительных действий у болгар не получилось. В итоге Дмитрий Прищепа оказался расторопнее всех и нанес мощный выстрел с рикошетом, с которым не справился голкипер. Счет в матче был открыт и до конца первого тайма он не изменился.
 
В перерыве Сергей Попков полностью изменил состав заменами. На 55-ой минуте Иван Пяткин выполнил передачу на Евгения Мухина. Нападающий решился пробить из неудобной позиции, однако чуть не хватило точности — перекладина. А вот ответ болгарской команды  через пару минут оказался голевым. Спартаковцы провели тройную замену и следом разыграли аут, результатом которого стала атака на ворота «Ротора». Вадим Аверкиев не справился с ударом в ближний угол.
 
В товарищеской встрече установилось равенство. До финального свистка в контрольном поединке оба коллектива, находящиеся под физическими нагрузками на сборах, не смогли оказать серьезного давления на оборонительные редуты друг друга. Матч так и завершился со счетом 1:1.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.01.2024 09:02
Спорт 25.01.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.01.2024 20:08
Спорт 23.01.2024 20:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.01.2024 08:43
Спорт 22.01.2024 08:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2024 21:30
Спорт 20.01.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2024 19:30
Спорт 20.01.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2024 08:55
Спорт 20.01.2024 08:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2024 07:20
Спорт 20.01.2024 07:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.01.2024 08:32
Спорт 19.01.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.01.2024 20:22
Спорт 18.01.2024 20:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.01.2024 12:15
Спорт 18.01.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.01.2024 09:16
Спорт 18.01.2024 09:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2024 18:57
Спорт 17.01.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2024 14:19
Спорт 17.01.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2024 09:12
Спорт 17.01.2024 09:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.01.2024 21:43
Спорт 15.01.2024 21:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:30
Бастрыкин взял на контроль дело о пьяном дебоше в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Работающий по-крупному мошенник осужден в Волгограде за продажу фермеру токсичного удобренияСмотреть фотографии
12:01
Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованнымСмотреть фотографии
11:13
Чиновники Котово незаконно раздали гектары землиСмотреть фотографии
11:03
Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
В Волжском на автомойке нашли мертвого водителяСмотреть фотографии
10:13
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
10:12
Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФСмотреть фотографии
10:07
В России задумались о тотальном цифровом контроле за детьмиСмотреть фотографии
09:52
Видео: две иномарки не поделили дорогу на пустой набережной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В аэропорту Волгограда ФСБ задержала иностранца с краснокнижными рогамиСмотреть фотографии
09:02
«Динамо-Синара» примет 25 января дома «Астраханочку»Смотреть фотографии
08:40
«Достигли дна?»: дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 17 копеекСмотреть фотографии
08:14
«Ротор» вничью сыграл с болгарским «Спартаком» в ТурцииСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы вечером 24 января запечатлели луну в кольцеСмотреть фотографии
21:53
Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожатьСмотреть фотографии
21:09
«Ключи дали, а воды нет»: в Волгограде сирот и переселенцев из трущоб поселили в обезвоженный домСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Автобус №21 без сидений для пассажиров удивил волгоградцевСмотреть фотографии
19:58
Волгоградский полицейский на трассе помог потерявшему колесо москвичуСмотреть фотографии
19:16
Из-за горящей иномарки на ЦПКиО центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:04
В ФНС волгоградцам напомнили о последнем дне для подачи отчетов и декларацийСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде школьники смогли задать вопросы сотрудникам УФСБСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом разыскивают пропавшую перед Новым годом работницу автомойкиСмотреть фотографии
16:27
«Есть запасные дети?»: в центре Волгограда взрослые устроили опасный аттракцион для ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Минобороны назвало терактом крушение Ил-76 с пленными ВСУСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области открыли первую стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:59
Суд отказал в оправдании упрямому «положенцу» из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцев предупредили о массовом обзвоне детей с территории УкраиныСмотреть фотографии
13:44
«Как они монетизируют травмы?»: мэрия Волгограда отказалась платить контуженному дорожным знаком ребенкуСмотреть фотографииCмотреть видео
 