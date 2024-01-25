«Ротор» вничью сыграл с болгарским «Спартаком» в Турции





Волгоградский «Ротор» накануне, 24 января, сыграл вничью с болгарским «Спартаком» из Варны со счетом 1:1 в очередном товарищеском матче на сборах в Турции. Напомним, в первой контрольной игре в этой стране 20 января сине-голубые разгромили «Атырау» из Казахстана - 4:1, сообщает V102.RU.



Вчерашние соперники команды Сергея Попкова занимают второе место во второй лиге своего чемпионата. Поэтому статус обоих клубов находился примерно на одном уровне без явного изначального фаворита встречи. Футболисты «Ротора» забили уже на 6-й минуте после розыгрыша углового, но главный судья отменил гол из-за нарушения правил со стороны сине-голубых. На 24-й минуте Юрий Завезен завершал долгую комбинацию волгоградцев, нанеся дальний удар из-за пределов штрафной. Однако мяч разминулся рядом со штангой.Уже вскоре «Ротор» открыл счет и на этот раз все оказалось по правилам. Подопечные Попкова вошли в чужую штрафную, где игровой снаряд достался Илье Сафронову. Защитники «Спартака» пытались разрядить ситуацию, но ликвидировать угрозу в результате своих оборонительных действий у болгар не получилось. В итоге Дмитрий Прищепа оказался расторопнее всех и нанес мощный выстрел с рикошетом, с которым не справился голкипер. Счет в матче был открыт и до конца первого тайма он не изменился.В перерыве Сергей Попков полностью изменил состав заменами. На 55-ой минуте Иван Пяткин выполнил передачу на Евгения Мухина. Нападающий решился пробить из неудобной позиции, однако чуть не хватило точности — перекладина. А вот ответ болгарской команды через пару минут оказался голевым. Спартаковцы провели тройную замену и следом разыграли аут, результатом которого стала атака на ворота «Ротора». Вадим Аверкиев не справился с ударом в ближний угол.В товарищеской встрече установилось равенство. До финального свистка в контрольном поединке оба коллектива, находящиеся под физическими нагрузками на сборах, не смогли оказать серьезного давления на оборонительные редуты друг друга. Матч так и завершился со счетом 1:1.