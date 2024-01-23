Спорт

«Динамо» и «Атлант» синхронно выступили в чемпионате ЮФО по баскетболу

Спорт 23.01.2024 20:08
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23.01.2024 20:08


Баскетболистки волгоградских клубов «Динамо» и «Атлант» завершили третий тур чемпионата ЮФО и СКФО в Черкесске. Оба коллектива выиграли по одной игре в двух своих матчах и по одной проиграли, сообщает V102.RU.
На старте динамовки встречались с аутсайдерами турнира, командой «Ессентуки-КМВ». В дебютной четверти преимущество волгоградок насчитывало плюс девять — 20:11. В дальнейшем отрыв с каждым отрезком рос все больше увеличивался. В итоге подопечные Татьяны Астафьефой разгромили соперниц со счетом 86:47. Лидерские качества продемонстрировала капитан победительниц Виктория Бедошвили, набравшая ровно 20 очков в данной встрече. На счету Лилии Гришиной и Даны Шаповаловой 18 и 17 баллов соответственно.
Во втором поединке динамовки противостояли уже своим прямым конкуренткам — ростовскому клубу «Пересвет-ЮФУ-2». Дончанки только на этом этапе потерпели первое поражение в чемпионате как раз от хозяек третьего тура. Волгоградские баскетболистки удачно начали игру с географическими соседями. Стартовая четверть осталась за бело-голубыми — 20:15. Однако в середине матча ростовчанки кардинально изменили ситуацию. Перед последним периодом «Пересвет» оторвался от соперниц на 21 балл.
«Динамо» в заключительной четверти удалось лишь сократить итоговое отставание, которое все равно вышло весомым — 63:80. На счету Бедошвили, Гришиной и Дианы Гассиевой 23, 18 и 16 очков. После трех туров команда Астафьефой лидирует в турнирной таблице с 14-ю набранными баллами, при этом имея на одну игру больше ближайших преследовательниц из Ростова-на-Дону.

«Атлант» также не остался без побед в Черкесске. Молодой коллектив под руководством главного тренера Юрия Старцева одолел «Ессентуки-КМВ» в практически равной борьбе — 62:56. Мария Романенко в составе волгоградского клуба заработала 18 очков, на один балл меньше в активе капитана Полины Осиповской. К сожалению, во втором своем матче «Атлант» крупно уступил  местной «СШ по баскетболу» — 56:95. На сей раз Осиповская стала самой результативной — 16 очков.  После завершения третьего тура «Атлант» занимает четвертую позицию, набрав девять очков.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Баскетбольный клуб «Пересвет-ЮФУ» VK.com

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