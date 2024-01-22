Камышинская ТЭЦ избежала банкротства

Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Камышинская ТЭЦ». Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, предприятие требовали признать несостоятельным и объявить процедуру наблюдения. С учетом частичного погашения долг ТЭЦ составлял более 14 миллионов рублей. Однако задолженность организация погасила в полном объеме. При этом на момент подачи заявления в арбитражный суд она была гораздо больше – 27,4 миллиона.

Судебный акт вступил в законную силу.

Справка. Основной деятельностью Камышинской ТЭЦ является производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. В настоящее время Камышинская ТЭЦ является основным источником тепла для промышленных потребителей и населения Камышина.