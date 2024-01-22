



Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» накануне, 21 января, завершили шестой тур чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б». На очередном этапе турнира, который прошел в Таганроге, волгоградский коллектив одержал две победы и потерпел два поражения, сообщает V102.RU.

Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» накануне, 21 января, завершили шестой тур чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б». На очередном этапе турнира, который прошел в Таганроге, волгоградский коллектив одержал две победы и потерпел два поражения, сообщает V102.RU.





- Что говорить, проигрывать всегда неприятно. Девочки у нас играют совсем еще юные, поэтому ошибок, как бы этого не хотелось, избегать не всегда получается. Но мы видим, что они играют так, как могут на сегодняшний день. К тому же не будем забывать о негативных факторах, которые сказались на итогах игр с «Брянском»: из строя выбыли сразу четыре волейболистки - Хохлова, Шишебарова, Щербакова и Пинчук. «Брянск» - опытный, закалённый в боях, со зрелыми по возрасту, опыту и мастерству исполнителями в составе коллектив. Не случайно ведь они почти всегда входят в тройку лучших в Высшей Лиге «Б», в то время как мы только-только вышли на этот уровень. Да, набиваем шишки, да, это больно, неприятно. Но, уважаемые болельщики, поверьте, через определённое время «Волжаночка-ГРАСС» даст жару всем!

- Ч

Начинать в 2024-м году подопечным Александра Чернова предстояло встречей с одним из лидеров турнирной таблицы «Брянском». Перед противостоянием с серьезным соперником появилась дополнительная головная боль для тренерского штаба «Волжаночки». Из-за серьезной травмы, полученной на тренировке, на долгий срок выбыла капитан Дарья Хохлова. Также лазарет из-за болезни пополнили Татьяна Шишебарова и Екатерина Щербакова.Оставшись без одних из важных своих исполнительниц, волгоградки на старте навязали борьбу «Брянску» лишь в одной из партии, потерпев итоговое разгромное поражение — 0:3 (12:25; 15:25; 24:26). На следующий день бело-зеленые встречались уже с главным аутсайдером лиги на данный момент — «Воронежем». Однако оппонентки оказали достойное сопротивление «Волжаночке». Первый сет оказался боевым — 25:23 в пользу клуба из Волгограда. Но уже в следующей партии соперницы нанесли ответный удар, установив равенство — 25:18. Команде Чернова пришлось напрячься, чтобы одержать важную победу. И им это удалось. Бело-зеленые выдали два стабильных сета подряд, сумев отпраздновать успех в обоих из них — 25:16, 25:20 и 3:1 в матче.Третья встреча, в которой снова по календарю этапа предстояло сыграть с «Брянском», откровенно не получилась. Волгоградки потерпели болезненное поражение — 0:3 (12:25; 15:25; 10:25). После неудачного поединка пресс-службе федерации волейбола Волгоградской области свой комментарий дал президент «Волжаночки-ГРАСС» Николай Стасюк.— заключил руководитель региональной федерации волейбола.Завершить таганрогский этап волгоградским волейболисткам удалось на победной ноте. Повторно был разгромлен «Воронеж» со счетом 3:0 (25:19; 25:22; 25:18). По итогам шестого тура «Волжаночка» набрала 30 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице группы «Центр». C 7 по 10 февраля бело-зеленые в Пензе сыграют с местным коллективом «Университет-Визит» и клубом «Рязань-РГУ», который идет на пятой строчке с 28 набранными баллами.