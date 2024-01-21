Расследования

В Волгограде задавившего пешехода водителя обязали выплатить его брату 1 миллион

Расследования 21.01.2024 17:19
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21.01.2024 17:19


Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор водителю, который летом 2023 года сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчина осужден к 4 годам колонии с лишением водительских прав на два года. Также с водителя взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 миллион рублей, который он должен выплатить родному брату погибшего.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП).

Установлено, что водитель двигался по одной из улиц Ворошиловского района на своем автомобиле со скоростью не менее 70 км/час. Он совершил наезд на пешехода, который в нарушение ПДД следовал вдоль проезжей части. В результате пешеход скончался на месте ДТП.

Фигурант уголовного дела полностью признал вину и раскаялся. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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