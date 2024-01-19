Спорт

«Вот это поворот!»: «Каустик» обыграл «Зенит» из тройки лидеров гандбольной Суперлиги

Спорт 19.01.2024 08:32
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19.01.2024 08:32


Волгоградский «Каустик, накануне, 18 января, сотворил настоящую сенсацию, на выезде обыграв одного из лидеров мужской Суперлиги —  «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 39:34, сообщает V102.RU.
Команды подходили к поединку в Северной столице на разных полюсах турнирной таблицы. Если питерский коллектив располагался на третьем месте с 22 очками, то вот их соперники лишь в прошлом туре одержали первую победу в сезоне. Подопечные Дмитрия Бочарникова ушли с последней строчки, дома переиграв омский «Скиф» — 42:35. Поэтому было очевидно, что именно сине-бело-голубые являются фаворитами данного противостояния.
«Зенит» начал матч по-хозяйки, уже к шестой минуте заработав лидерство со счетом 4:1. У гостей единственный точный бросок за этот отрезок выполнил Никита Ларин с пенальти. Однако «Каустик» и не думал  отпускать оппонентов в большой отрыв. Напротив, волгоградские гандболисты воспрянули духом и совершили важнейший рывок, достаточно оперативно сумев установить равенство благодаря результативным действиям Даниила Кольцова, Ларина и Станислава Токмакова. Более того, «химики» вскоре сами вышли вперед после реализованной контратаки в исполнении Вадима Ибракова.

Однако в середине тайма в игре «Каустика» случился провал, когда гости позволили своим оппонентам забросить шесть раз подряд, а сами при этом не могли долгое время проводить эффективные атаки. В результате неудачного отрезка гостям пришлось отыгрывать отставание в несколько очков. Но в заключительной трети первой половины «химики» постепенно  нагоняли питерский клуб. В последние минуты особенно активным был Данила Иванов в составе «Каустика». Он трижды отправлял мяч в сетку ворот сине-бело-голубых, а последние два точных попадания в тайме на счету Кольцова. До перерыва «Зенит» в очередной раз вышел вперед и отдыхать команды ушли при счете 20:19.
На старте второй половины хозяева продолжали лидировать до тех пор,  пока Никита Ларин не сравнял с семиметрового. Далее какое-то время питерские гандболисты забрасывали, на что тут же отвечал «Каустик». Проявил себя и голкипер Никита Михайлов, несколько раз приходивший на помощь одноклубникам своими неоднократными сейвами. «Каустик» действовал абсолютно на равных с одним из лидеров чемпионата и нельзя было по этой игре сказать, что между соперниками в турнирной таблице такая большая дистанция.

Концовка встречи оказалась переломной. «Химики» в заключительной десятиминутке вышли вперед после прицельного броска Иванова. Уже «Зенит» примерил на себя роль догоняющих. Когда табло показывало 36:34 в пользу гостей, сине-бело-голубые получили право на пенальти и имели хороший шанс на возвращение интриги.  Однако игрок хозяев Олег Луня не реализовал эту возможность, а буквально в следующей атаке точен оказался Вадим Ибраков, что стало фактически приговором для зенитовцев. До финальной сирены успели отличиться Иванов и Ибраков, установив окончательный результат — 39:34. Есть неожиданный, но от этого не менее приятный и заслуженный выигрыш «Каустика»!
В составе победителей лучшим бомбардиром стал Ибраков с девятью мячами. По восемь раз забросили Даниил Кольцов и Никита Ларин.
Таким образом, «Каустик» набрал шесть очков и временно поднялся на десятое место, опередив «Акбузат». Уфимский клуб, с которым «химикам» предстоит встретиться в следующем туре в Волгограде 27 января, сегодня сыграет с омским «Скифом». Но у подопечных Дмитрия Бочарникова на следующей неделе есть хороший шанс одержать третью победу подряд и упрочить свои позиции в борьбе за выживание в Суперлиге.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Пресс-служба Гандбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург

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