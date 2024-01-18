Расследования

Волгоградец на Старый новый год воткнул ножницы в спину женщины

Расследования 18.01.2024 22:10
0
18.01.2024 22:10


Дзержинский районный суд заключил под стражу 33-летнего волгоградца, который подозревается в причинении тяжкого здоровья своей родственнице. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, мужчина 13 января отмечал праздник со своими родственниками. Однако в ходе застолья с горячительным поскандалил со своей родственницей. Не ограничившись словесной перепалкой, мужчина ударил ножницами в спину женщины.
Адвокат волгоградца просил оставить подозреваемого под домашним арестом. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.01.2024 16:03
Расследования 18.01.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 15:30
Расследования 18.01.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 14:21
Расследования 18.01.2024 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 12:14
Расследования 18.01.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 11:27
Расследования 18.01.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 10:32
Расследования 18.01.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2024 06:36
Расследования 18.01.2024 06:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2024 17:16
Расследования 17.01.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.01.2024 13:32
Расследования 17.01.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 20:31
Расследования 16.01.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 19:34
Расследования 16.01.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 17:47
Расследования 16.01.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 12:24
Расследования 16.01.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.01.2024 09:55
Расследования 16.01.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 19:05
Расследования 15.01.2024 19:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
Волгоградец на Старый новый год воткнул ножницы в спину женщиныСмотреть фотографии
21:00
Капуста и куры подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
«Привет дорожникам!»: под Волгоградом иномарка «добила» раскуроченную в ДТП «десятку»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:22
«Вынужденная мера»: «Динамо-Синара» вводит платный вход на матчиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области ОМОН искал подозрительные предметы в храмахСмотреть фотографии
19:33
На юге Волгограда решились снести трухлявую двухэтажкуСмотреть фотографии
18:48
В двери волгоградских избирателей 17 февраля постучат люди в экипировкеСмотреть фотографии
18:23
«Перебудили весь подъезд»: к известному в Волгограде журналисту и историку пришли с обыскомСмотреть фотографии
16:36
«Еще покатаемся»: в Волжском перенесли на 2 недели сокращение трамвайных маршрутовСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде убийцу многодетной матери приговорили к 7 годам колонииСмотреть фотографии
15:55
Сотрудник ЕвроХим-ВолгаКалия Антон Нагайцев стал победителем конкурса «Я – репортер»Смотреть фотографии
15:53
В Камышине перед Крещеньем закрыли одну купельСмотреть фотографии
15:30
«Вину не признает»: подрядчика благоустройства по нацпроекту парка в Котово обвиняют в мошенничествеСмотреть фотографии
15:19
В Волгоградской области алиментщиков отправят пилить дрова для семей участников СВОСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцы вышли на митинг накануне Дня полного освобождения ЛенинградаСмотреть фотографии
14:21
В МАК озвучили причину крушения вертолета «Ансат» под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцы потеряли интерес к дешевым куриным яйцамСмотреть фотографии
12:15
«Ротор» проведет в Турции пять матчейСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде у запойного водителя конфисковали Mercedes E250Смотреть фотографии
11:50
В ГД разработают закон, направленный против травли в школахСмотреть фотографии
11:27
СК в Волжском завел дело на экс-сотрудника ФСИН за посылку с наркотикамиСмотреть фотографии
11:16
«Красный Октябрь» прокатал новый сплав стали для оборудования химической промышленности  Смотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом отменили крещенские купания из-за всплеска гриппа и ОРВИСмотреть фотографии
11:00
«Бежала на красный»: наезд на 59-летнюю волгоградку попал на видеоСмотреть фотографии
10:34
В центре Волгограда двое школьников пострадали в жестком ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Не поддерживает СВО»: о прошлом сжегшего Коран в Волгограде Журавеля рассказал однокурсникСмотреть фотографии
10:23
«Не успел стать отцом»: инженер «Волгограднефтемаша» Роман Тюхтин погиб на СВОСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров назвал срок газификации всей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:12
Суд в Волгограде запретил крупному беспилотнику летать над сельхозполямиСмотреть фотографии
09:41
Пьяный в камуфляже избил сотрудницу МВД в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
 