Волгоградец на Старый новый год воткнул ножницы в спину женщины

Расследования 18.01.2024 22:10
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18.01.2024 22:10
Дзержинский районный суд заключил под стражу 33-летнего волгоградца, который подозревается в причинении тяжкого здоровья своей родственнице. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, мужчина 13 января отмечал праздник со своими родственниками. Однако в ходе застолья с горячительным поскандалил со своей родственницей. Не ограничившись словесной перепалкой, мужчина ударил ножницами в спину женщины.Адвокат волгоградца просил оставить подозреваемого под домашним арестом. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
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