В Волгограде убийцу многодетной матери приговорили к 7 годам колонии

Кировский районный суд Волгограда приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя по фамилии Федосов, который из ревности убил свою сожительницу около дома. Об этом V102.RU сообщили в районном суде.

В ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина сожительствовал с женщиной, они вместе воспитывали четверых детей - троих детей сожительницы от первого брака и их общего ребенка.

Преступление Федосов совершил 14 августа 2023 года из ревности у подъезда одного из домов в Кировском районе. В тот день он увидел возле подъезда на лавочке свою возлюбленную, которая сидела в компании общего знакомого.

Сильно приревновав свою женщину, он достал из сумки кухонный нож, целенаправленно подошел к сожительнице и ударил клинком ножа ей в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщали, что по подозрению в убийстве 34-летней женщины был задержан ее 50-летний муж. Семейная драма разыгралась возле дома № 145 по улице Кирова в Кировском районе на глазах у прохожих. Они и вызвали скорую и полицию.