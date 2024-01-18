Расследования

В Волгограде убийцу многодетной матери приговорили к 7 годам колонии

Расследования 18.01.2024 16:03
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18.01.2024 16:03


Кировский районный суд Волгограда приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя по фамилии Федосов, который из ревности убил свою сожительницу около дома. Об этом V102.RU сообщили в районном суде.

В ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина сожительствовал с женщиной, они вместе воспитывали четверых детей - троих детей сожительницы от первого брака и их общего ребенка.

Преступление Федосов совершил 14 августа 2023 года из ревности у подъезда одного из домов в Кировском районе. В тот день он увидел возле подъезда на лавочке свою возлюбленную, которая сидела в компании общего знакомого.  

Сильно приревновав свою женщину, он достал из сумки кухонный нож, целенаправленно подошел к сожительнице и ударил клинком ножа ей в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщали, что по подозрению в убийстве 34-летней женщины был задержан ее 50-летний муж. Семейная драма разыгралась возле дома № 145 по улице Кирова в Кировском районе на глазах у прохожих. Они и вызвали скорую и полицию.

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