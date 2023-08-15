Происшествия

Ревнивый волгоградец встретил молодую жену возле дома и убил

Происшествия 15.08.2023 10:55
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15.08.2023 10:55



По подозрению в убийстве 34-летней жительницы Волгограда задержан ее 50-летний муж, сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Семейная драма разыгралась 14 августа возле дома № 145 по улице Кирова в Кировском районе на глазах у прохожих. 
По версии следствия, 50-летний волгоградец, который сильно ревновал свою жену, встретил ее возле дома и устроил скандал. В ходе конфликта он достал нож, который был у него, и нанес супруге удар в область груди. От полученного ранения женщина умерла на месте происшествия. Очевидец конфликта вызвал скорую и полицию.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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