Ремонт ГТС на Волге обернулся коррупционным скандалом

Ремонт гидротехнических сооружений на Волге обернулся скандалом и коррупционным делом в Саратовской области. По данным ИА «СарИнформ», в городе Балаково начальника филиала одного из бюджетных учреждений заподозрили в разбазаривании бюджетных миллионов.

– По версии следствия, злоумышленник официально принял от подрядчика работы, которые были выполнены с применением некачественных материалов. В итоге исполнителю заплатили из бюджета. Позже экспертиза показала, что организации нужно было выплатить на 5 миллионов меньше, – передает саратовское издание со ссылкой на региональное управление СКР.

Также сообщается, что подозреваемый в коррупционном преступлении пошел на него, чтобы «приукрасить свое положение и избежать возможных негативных последствий по службе».

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено по материалам УФСБ по Саратовской области. Ведется расследование.

– Подозреваемым по делу проходит начальник балаковского района гидротехнических сооружений и судоходства ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». На сайте учреждения указано, что должность занимает Виктор Шеломенцев. Контракт был связан с реконструкцией ряда гидротехнических сооружений на Волге, – уточняют саратовские журналисты.