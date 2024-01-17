Федеральные новости

Ремонт ГТС на Волге обернулся коррупционным скандалом

Федеральные новости 17.01.2024 19:36
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17.01.2024 19:36


Ремонт гидротехнических сооружений на Волге обернулся скандалом и коррупционным делом в Саратовской области. По данным ИА «СарИнформ», в городе Балаково начальника филиала одного из бюджетных учреждений заподозрили в разбазаривании бюджетных миллионов.   

По версии следствия, злоумышленник официально принял от подрядчика работы, которые были выполнены с применением некачественных материалов. В итоге исполнителю заплатили из бюджета. Позже экспертиза показала, что организации нужно было выплатить на 5 миллионов меньше, – передает саратовское издание со ссылкой на региональное управление СКР. 

Также сообщается, что подозреваемый в коррупционном преступлении пошел на него, чтобы «приукрасить свое положение и избежать возможных негативных последствий по службе».

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено по материалам УФСБ по Саратовской области. Ведется расследование. 

Подозреваемым по делу проходит начальник балаковского района гидротехнических сооружений и судоходства ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». На сайте учреждения указано, что должность занимает Виктор Шеломенцев. Контракт  был связан с реконструкцией ряда гидротехнических сооружений на Волге, – уточняют саратовские журналисты. 

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