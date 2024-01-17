Расследования

СК поставил точку в деле об убийстве кирпичом на севере Волгограда

Расследования 17.01.2024 13:32
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17.01.2024 13:32


В Волгограде в районный суд в ближайшее время поступит уголовное дело об убийстве жителя Тракторозаводского района в октябре 2023 года. Напомним, на улице Шурухина 45-летнего мужчину забил кирпичом его знакомый. Причиной расправы стала словесная ссора приятелей. 

Следственным отделом по Тракторозаводскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, – сообщили 17 января в СУ СК России по региону. – По данным следствия, 30 октября 2023 года вечером обвиняемый сначала избил своего оппонента руками, после чего, схватив кирпич, нанес мужчине множественные удары по голове. От полученных травм местный житель скончался на месте.

Задержан убийца был недалеко от места совершенного преступления. На его одежде следователями СКР были обнаружены следы крови.

В настоящее время обвиняемый и его защитник ознакомились со всеми материалами. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – сообщает следственное управление.

Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», ссора между мужчинами вспыхнула после обсуждения спецоперации. По не подтвержденным официально данным, обвиняемый в убийстве мужчина незадолго до совершения преступления вернулся в город из зоны СВО, где выполнял боевые задачи в рядах ЧВК. 

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