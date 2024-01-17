Экология

На прудах-испарителях «КАУСТИКа» зафиксировали рекордное количество краснокнижных птиц

Экология 17.01.2024 11:32
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17.01.2024 11:32


На пруды-испарители «КАУСТИКа» в Светлоярском районе каждый год прилетают десятки редких птиц. Специалистами волгоградского «Регионального центра по изучению и сохранению биоразнообразия» зафиксировано 23 вида пернатых, занесенных в Красные книги России и Волгоградской области.
Например, численность колонии «краснокнижной» каравайки в 2023 году вдвое превысила численность этого вида в прошлые годы. Помимо этого, пруды-испарители, накопители АО «КАУСТИК» являются единственным местом гнездования в регионе таких редких видов, как кудрявый пеликан, савка, черноголовая чайка, черноголовый хохотун, чеграва. А в минувшем году орнитологи зафиксировали колонию розовых пеликанов.
Удивительно, но «краснокнижные» птицы, которых и в природе можно встретить нечасто, выбрали пруды-испарители много лет назад во время весенней миграции, и с каждым годом их становится все больше. Только с 2004 по 2023 годы ученые обнаружили на гидротехнических водоемах «КАУСТИКа» 123 вида птиц, из которых 37 видов занесены в Красные книги РФ и Волгоградской области, что составляет более 63% от общего числа охраняемых птиц региона.
— Пруды-испарители, накопители предприятия являются важнейшей составляющей комплексной системы приема, очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод и водоотведения биологически очищенной воды. Эти рукотворныеводоемы стали важной частью экосистемы региона и позволяют сберегать и приумножать биологическое разнообразие Волгоградской области, — пояснил заместитель главного инженера АО «КАУСТИК» по экологии Игорь Поддубный.
Гидротехнические сооружения АО «КАУСТИК» вместе с естественными водоемами Сарпинской низменности входят в перспективный список ценных водно-болотных угодий России, имеющих международное значение, с конца 90-х годов. Созданные на месте бывших лиманов и наполняемые биологически очищенной водой, они стали незаменимым местом размножения, кормежки, линьки, отдыха мигрирующих видов птиц, в том числе редких и охраняемых видов.

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