Губернатор Бочаров озвучил планы по промышленности на 10 лет





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 16 января провел заседание совета по развитию промышленности и ТЭК, на котором обсудил с участниками целевые показатели на 2024 год и ближайшее 10-летие. По его словам, индустриальный комплекс был и остается надежной основой социально-экономического развития региона.

– Промышленность обеспечивает в среднем порядка 26% валового регионального продукта и занимает ведущее место в формировании налоговых доходов региона. Предварительные итоги работы промышленного комплекса Волгоградской области в 2023 году показывают выполнение поставленных задач и достижение основных целевых показателей, – подчеркнул Бочаров, открывая заседание.

Ожидается, что индекс промпроизводства по итогам 2023 года в Волгоградской области превысит 100%. Объемы выпускаемой продукции в минувшем году в Волгоградской области нарастили в металлургии, машиностроении, химическом комплексе. Это уже позволяет региону активно замещать импортную продукцию и диверсифицировать экспортную деятельность, а также развивать кооперацию.

– Условия, в которых мы реализовали намеченные планы и проекты, выполняли поставленные задачи, легкими не назовешь, – сказал губернатор Волгоградской области, обращаясь к участникам заседания – представителям промышленных предприятий. – 2023 год был очень непростым, напряженным, с новыми сложными задачами и вызовами. Нарастающие незаконные ограничения со стороны ряда зарубежных стран в отношении России, нестабильность мировых финансовых рынков, ограничения на отдельных сырьевых рынках, прежде всего, на рынке углеводородного сырья, продолжают серьезно осложнять нашу работу. Но, несмотря на все сложности, Волгоградская область динамично развивается.

По словам Андрея Бочарова, активному развитию волгоградской промышленности позволяет государственная поддержка. Пока итоговые цифры еще не озвучено, но ожидается, что по итогу 2023 года показатель составит более 11 млрд рублей. За 10 лет в Волгоградской области она превысит 40 млрд рублей.

Напомним, что в апреле прошлого года перед волгоградской промышленностью ставили планы до 2034 года нарастить вклад отрасли в ВРП с нынешних 26% до 33,5%, удвоить объем годового промышленного производства и достичь показателя в 2,2 трлн рублей, а также обеспечить объем накопленных инвестиций не менее 750 млрд рублей и создать более 11 тысяч новых рабочих мест. Весной 2023 года шла речь и об 11 приоритетных проектах. Сегодня Андрей Бочаров, обращаясь к промышленникам, озвучил уже иные цифры:

– После детальной проработки во взаимодействии с вами мы говорим уже о более чем 30 опорных проектах на общую сумму более 800 млрд рублей. Причем практически все эти проекты уже не на бумаге, а в той или иной степени реализации.

Крупнейшие из проектов:

всероссийский центр по производству специальных и нержавеющих сталей, и его основе — промышленно-индустриальный парк по металлургии;

развитие промышленной площадки «Химпром»;

развитие газотранспортной системы «Южный поток»;

современный газохимический комплекса на площадке завода «Каустик»;

завершение работ и выход на проектную мощность Котельниковского ГОКа;

модернизация Волжской ГЭС, предприятий компании «ЛУКОЙЛ», «Красного Октября» и др.

– Органам власти всех уровней важно продолжить оказывать нашим промышленным предприятиям, особенно этим прорывным, системообразующим проектам всю необходимую поддержку, а вам, уважаемые товарищи, и всем предприятиям реального сектора экономики, малому и среднему бизнесу необходимо активнее входить в проекты в качестве поставщиков, партнеров, потребителей продукции и соинвесторов, выстраивая новые перспективные кооперационные цепочки, формируя новые производственные кластеры. В этом – залог будущего опережающего развития региональной промышленности, – заключил Андрей Бочаров.