Спорт

Защитник из Казахстана стал новым игроком «Ротора»

Спорт 15.01.2024 12:00
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15.01.2024 12:00



Бексултан Шамши сегодня, 15 января, официально перешел в «Ротор». Последней командой футболиста был казахстанский «Окжептес». Защитник  подписал контракт с волгоградцами до конца нынешнего сезона, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
 
23-летний Шамши сыграл 48 матчей в Первой лиге и элитном дивизионе Казахстана. В чемпионате 2023 года «Окжептес» занял 12-е место из 14-и участников.  Бексултан хорошо знаком Сергею Попкову по совместной работе как раз в «Окжептесе», который нынешний наставник «Ротора» возглавлял с 2021 до середины 2023-го года. 
 
Ранее Шамши  выступал за ФК «Ордабасы». После этого перешел в «Академию Онтустик» и далее стал футболистом  ФК «Туран». В сезоне 2020/2021 был оформлен трансфер  защитника из Казахстана в коллектив Первой лиги - «СДЮСШОР-8» из Астаны. За этот клуб в общей сложности провел 11 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Также в активе Бексултана есть встречи за юношеские сборные своей страны.
 
Шамши, который будет играть за «Ротор» под третьим номером, стал четвертым новичком клуба в зимнее межсезонье после голкипера Никиты Чагрова и нападающих Дмитрия Лаврищева и Евгения Мухина.
 
Фото СК «Ротор» VK.com

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