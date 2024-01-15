Защитник из Казахстана стал новым игроком «Ротора»









Бексултан Шамши сегодня, 15 января, официально перешел в «Ротор». Последней командой футболиста был казахстанский «Окжептес». Защитник подписал контракт с волгоградцами до конца нынешнего сезона, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.



23-летний Шамши сыграл 48 матчей в Первой лиге и элитном дивизионе Казахстана. В чемпионате 2023 года «Окжептес» занял 12-е место из 14-и участников. Бексултан хорошо знаком Сергею Попкову по совместной работе как раз в «Окжептесе», который нынешний наставник «Ротора» возглавлял с 2021 до середины 2023-го года.Ранее Шамши выступал за ФК «Ордабасы». После этого перешел в «Академию Онтустик» и далее стал футболистом ФК «Туран». В сезоне 2020/2021 был оформлен трансфер защитника из Казахстана в коллектив Первой лиги - «СДЮСШОР-8» из Астаны. За этот клуб в общей сложности провел 11 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Также в активе Бексултана есть встречи за юношеские сборные своей страны.Шамши, который будет играть за «Ротор» под третьим номером, стал четвертым новичком клуба в зимнее межсезонье после голкипера Никиты Чагрова и нападающих Дмитрия Лаврищева и Евгения Мухина.