Здравоохранение

В Волгограде начался ремонт пяти детских поликлиник и одной больницы

Здравоохранение 14.01.2024 14:09
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14.01.2024 14:09


Демонтажные работы начались в Волгограде в подразделениях детских поликлиник № 1, 16, 31, 3, 15, а также детской больнице № 1, передает V102.RU со ссылкой на информацию комитета здравоохранения Волгоградской области.

Капитальный ремонт, который проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранения», начался и в других лечебных учреждениях региона. В общей сложности в начале нового года стартовали ремонтные работы на 13 объектах.

- Обновление помещений проводят и в медучреждениях районов Волгоградской области: в поликлиническом отделении ЦРБ Иловлинского района, детской поликлинике Камышинской детской городской больницы, двух подразделениях ЦРБ Старополтавского района, - уточнили в облздраве.

Общая площадь ремонтируемых в 2024 году объектов превысит 7 тыс. кв. м. 

В 2023 году капитальный ремонт провели в 49 медицинских организациях Волгоградской области. 

Фото: администрации Волгоградской области

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