Масочный режим возвращается в Волгоград





В волгоградской больнице №25 ввели обязательный масочный режим. Как сообщили V102.RU в медучреждении, это связано с необходимостью защиты персонала и пациентов от трех инфекций – ОРВИ, гриппа и COVID-19.

В волгоградской больнице №25 ввели обязательный масочный режим. Как сообщили V102.RU в медучреждении, это связано с необходимостью защиты персонала и пациентов от трех инфекций – ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Между тем, в регионе официально не введен обязательный масочный режим. При этом решение о использовании масок сотрудниками уже приняли в некоторых торговых сетях, а также в других организациях Волгоградской области, в том числе в общественном транспорте, но в основном на добровольной основе.По последним данным, в регионе лишь в новогодние праздники наблюдалось небольшое снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это связывают с разобщенностью коллективов на время зимних каникул.