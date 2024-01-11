Масочный режим возвращается в Волгоград

По последним данным, в регионе лишь в новогодние праздники наблюдалось небольшое снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это связывают с разобщенностью коллективов на время зимних каникул.
Расследования 11.01.2024 12:46
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11.01.2024 12:46
По последним данным, в регионе лишь в новогодние праздники наблюдалось небольшое снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это связывают с разобщенностью коллективов на время зимних каникул.
В волгоградской больнице №25 ввели обязательный масочный режим. Как сообщили V102.RU в медучреждении, это связано с необходимостью защиты персонала и пациентов от трех инфекций – ОРВИ, гриппа и COVID-19.Между тем, в регионе официально не введен обязательный масочный режим. При этом решение о использовании масок сотрудниками уже приняли в некоторых торговых сетях, а также в других организациях Волгоградской области, в том числе в общественном транспорте, но в основном на добровольной основе.
По последним данным, в регионе лишь в новогодние праздники наблюдалось небольшое снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это связывают с разобщенностью коллективов на время зимних каникул.
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