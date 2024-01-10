Происшествия

Ехали в Ростов. Под Волгоградом в КАМАЗ впечаталась легковушка

Происшествия 10.01.2024 21:14
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10.01.2024 21:14


В Волгоградской области сегодня, 10 января, в час ночи на трассе в Суровикинском районе легковушка влетела в КАМАЗ. Сообщается о пострадавших. 

— По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio на 125-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинск, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Ростова-на-Дону, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди автомашиной КАМАЗ, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненной информации областного главка МВД, в результате аварии пострадали два человека. Водителя и 21-летнего пассажира иномарки доставили в больницу. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», мужчины оказались в ЦРБ Суровикинского района с различными травмами. У водителя диагностировали ушибы грудной клетки, правого колена и правого голеностопа. Пассажир Kia Rio попал в хирургическое отделение с сотрясением головного мозга и закрытым переломом правого бедра.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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