Ехали в Ростов. Под Волгоградом в КАМАЗ впечаталась легковушка

В Волгоградской области сегодня, 10 января, в час ночи на трассе в Суровикинском районе легковушка влетела в КАМАЗ. Сообщается о пострадавших.

— По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio на 125-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинск, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Ростова-на-Дону, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди автомашиной КАМАЗ, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненной информации областного главка МВД, в результате аварии пострадали два человека. Водителя и 21-летнего пассажира иномарки доставили в больницу.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», мужчины оказались в ЦРБ Суровикинского района с различными травмами. У водителя диагностировали ушибы грудной клетки, правого колена и правого голеностопа. Пассажир Kia Rio попал в хирургическое отделение с сотрясением головного мозга и закрытым переломом правого бедра.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Еще по теме:

На трассе Волгоград — Астрахань иномарка вылетела на «встречку», есть пострадавшие