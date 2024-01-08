Общество 08.01.2024 14:51
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08.01.2024 14:51
Руководство МЧС инициировало проверку начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который пожелал онкологии семье сотрудника из-за жалобы в прокуратуру. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передает V102.RU.- Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица <...>. Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании, - заявил Хинштейн. - Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора Любавина.
- Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают, - сказал генерал.Получить комментарий ГУ МЧС по Волгоградской области V102.RU получить не удалось.
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